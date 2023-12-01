الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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غسان مسعود يكشف تفاصيل ترشيحه لدور صلاح الدين فى فيلم "Kingdom of Heaven"

غسان مسعود
غسان مسعود

كشف الفنان السوري العالمي غسان مسعود، تفاصيل ترشيحه لدور صلاح الدين في فيلم "Kingdom of Heaven"، قائلًا: "صديقة كانت مكلفة تعمل كاست بالشرق الأوسط وتحدثت مع فرح سيسو، وطلبت أن تكلمنى أعمل أوديشن على شخصية صلاح الدين، ولكن رفضت وقتها لأنى كنت بعمل مسرحية، ومن كثرة طلب فرح طلبت منى أقول جملتين باللغة الإنجليزية فاضطررت أقولها وذهبت، وبعد شهر جانى تليفون انى أسافرعلى إسبانيا وقابلت ريدلى سكوت".

وعن كواليس شخصية صلاح الدين التي قدمها في فيلم "Kingdom of Heaven"، أضاف الفنان السوري العالمي غسان مسعود خلال لقائه ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي عبر قناة ON: " من الصعب أن تقدم في هوليوود شخصية بشكل متوازن، وعندما قدمها ريدلي سكوت بشكل متوازن أصيب بأذى لدرجة أن الفيلم لم يدخل أوسكار وتعرض لهجوم كبير".

وتابع غسان مسعود: "السينما هي فن مونتاج أكثر، ولذلك نخاف في السينما من المونتاج وليس من الورق، لأنه بنصور شيء ونرى على الشاشة شيء ثاني، وهذا الجانب الذى أقلقني من تصوير الفيلم، وضمن أحداث الفيلم كان هناك مشهد سيتم تصويره من الأسفل على أن يجمع الكادر بين قدمى والصليب الملقى على الأرض، فاعترضت لأن صلاح الدين كان يبدى احترامه للديانة المسيحية، وكان أحد مستشاريه مسيحي فهو يحترم الدين المسيحي، وهو رجل عاش في بيئة فيها الثلاث ديانات، ووافقوا وتم تغيير تصوير المشهد كما رأى الجمهور في الشاشة".

غسان مسعود Kingdom of Heaven برنامج معكم منى الشاذلي شخصية صلاح الدين

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