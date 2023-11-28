الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الخميس.. غسان مسعود ضيف برنامج "معكم منى الشاذلى" على ON

غسان مسعود
غسان مسعود

يستضيف برنامج معكم منى الشاذلي على قناة ON، الخميس المقبل، الفنان السوري العالمي غسان مسعود.

يأتي لقاء غسان في البرنامج بعد 4 سنوات من الغياب عن الظهور التليفزيوني وفي ظل انشغاله بالعديد من الأعمال الفنية عالميًا وعربيًا.

تفاصيل حلقة غسان مسعود في برنامج معكم منى الشاذلي 

يتحدث مسعود، خلال اللقاء، عن عدم تفضيله لاقتران اسمه بلقب "عالمي" ورؤيته للفن العربي والسينما بشكل خاص، حيث يشير إلى ارتباط الوجدان العربي تمامًا مع القضية الفلسطينية وإيمانه بحق الشعب الفلسطيني في الحياة الكريمة واستعادة أرضه المغتصبة ويؤكد تضامنه مع الأشقاء الفلسطينيين خلال العدوان الذي يتعرضون له من الاحتلال الصهيوني.

ويروي غسان أمام جمهور البرنامج الكثير من كواليس عمله في السينما العالمية وأول تعاون له مع المخرج العالمي ريدلي سكوت وكيف كان مترددًا في قبول أول فيلم عرض عليه المشاركة فيه، إضافة لكواليس وحوارات دارت بينهما بشأن شخصية القائد العربي المسلم صلاح الدين الأيوبي وطريقة تناولها بعيدًا عن الاعتقاد السائد عنه في أوروبا وأمريكا.

يتضمن اللقاء حديث مسعود عن مشاركاته في السينما المصرية وعلاقته بالفنانين المصريين وقصة أعمال عرضت عليه المشاركة فيها من بطولة نجوم كبار.

 

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