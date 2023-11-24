الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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السوبرانو العالمية فاطمة سعيد تتحدث عن مشوارها الفني في "معكم" لمنى الشاذلي

السوبرانو فاطمة سعيد
السوبرانو فاطمة سعيد

تستضيف الإعلامية مني الشاذلي خلال حلقة اليوم ببرنامج "معكم" والمذاع على فضائية on، السوبرانو العالمية فاطمة سعيد، والتي تعتبر من أشهر الفنانين في هذا المجال من الغناء.

قالت السوبرانو فاطمة سعيد، إنها مزجت بين الموسيقي العربية والمتمثلة في الأغاني المصرية الكلاسيكية والموسيقي الغربية، التي جعلتها ضمن مشاهير الفن في العالم.

ومن المقرر أن تتحدث السوبرانو العالمية عن رحلاتها للعواصم العالمية وكواليس تحضير حفلاتها ولقاءاتها مع أكبر نجوم العالم في المجالات المختلفة بعد سماع صوتها وتقديمها عروض الأوبرا الشهيرة.

على مدار 10 سنوات، حقق برنامج "معكم منى الشاذلي" نجاحًا كبيرًا ومشاهدات عالية، وسيكون الانتقال إلى "ON TV" استمرارًا لصيغته الناجحة التي تحظى بجماهيرية كبيرة في مصر والعالم العربي.

السوبرانو العالمية فاطمة سعيد معكم الإعلامية منى الشاذلي فضائية on ON TV فاطمة سعيد

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