الجمعة 01 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

انطلاق تصويت المصريين فى اليابان بالانتخابات الرئاسية 2024

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

انطلقت عملية تصويت المصريين المقيمين في طوكيو بسفارة جمهورية مصر العربية لدى اليابان في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك بعد انتهاء السفارة المصرية لدى طوكيو من كافة الترتيبات اللازمة لاستقبال الناخبين المصريين.

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد فى 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم، والتى صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا  وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.

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