الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

غسان مسعود يكشف تفاصيل مشاركته فى فيلم Kingdom of Heaven

الفنان السوري العالمي
الفنان السوري العالمي غسان مسعود

قال الفنان السوري العالمي غسان مسعود، إن  الدراما التاريخية له نصيب الأسد لكثرة الأدوار التي قدمها، معقبًا: "عندما جاءت شخصية صلاح الدين في فيلم Kingdom of Heaven، لم يكن بعيدًا عنى، وكان في ظني أنه سياتى يوم وسأقدم شيئا كهذا".

وأضاف غسان مسعود، خلال لقائه ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي عبر قناة ON، أن شخصية صلاح الدين التى قدمها في فيلم Kingdom of Heaven تعتبر مرحلة جديدة ونقلة نوعية في تاريخه، ولكن الجمهور تعود على تقديمه هذه النوعية من الأدوار في الدراما. 

كما أعرب الفنان السوري غسان مسعود عن حبه للتاريخ خاصة وأنه تربى في بيت على اللغة العربية الفصحى، معقبًا: "تربيت على اللغة العربية الفصحى تربية صارمة، ولذلك أحيانا تكون الفصحى أسهل لي من العامية، وأنا فلاح وأهلى فلاحين".

وعن لقب العالمي قال غسان مسعود: "لا أحب لقب النجم العالمي، وذلك لأننا من نصنع الألقاب وليس هي ما تصنعنا، ولذلك أنا لست بحاجة لها، والجمهور والنقد هم من يكافئونا".

الفنان غسان مسعود برنامج معكم منى الشاذلي الدراما التاريخية العربية الفصحى Kingdom of Heaven

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