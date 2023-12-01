فريد زهران يرحب بتأييد ودعم الحزب الليبرالى المصرى له فى الانتخابات الرئاسية

رحب المرشح الرئاسي، فريد زهران، بتأييد ودعم الحزب الليبرالي المصري (تحت التأسيس) فى الانتخابات الرئاسية، وقال زهران إنها خطوة تعد إشارة قوية إلى تلاحم القوى السياسية في بلادنا، رغم اختلافاتها الإيدلوجية، من أجل بناء مستقبل أفضل.

تأكيد على التفاف القوى الوطنية حول رؤيته لتحقيق التنمية

وثمن فريد زهران، فى بيان له، دعم الحزب الليبرالي لحملته الرئاسية، مشيرا إلى أنه تأكيد على التفاف القوى الوطنية حول رؤيته لتحقيق التنمية وتعزيز مبادئ المواطنة والديمقراطية وحقوق الإنسان في مصر.

وعبر المرشح الرئاسي عن امتنانه العميق للهيئة التأسيسية للحزب الليبرالي المصري لموافقتها على مشاركة ممثلين منها في الهيئة الاستشارية لحملته الرئاسية، مشيرا إلى أن وجود شادي العدل ونادر شكري، من الوكلاء المؤسسين للحزب، يشكل قيمة مضافة لحملته الانتخابية.

وأكد فريد وهران، أنه يعمل بجد وبإخلاص لتحقيق تطلعات الشعب المصري، لافتا إلى أنه، يتطلع إلى تعزيز التعاون الفعّال مع الحزب الليبرالي وكل القوى السياسية الراغبة في خدمة مصر وشعبها.

واختتم المرشح الرئاسي قائلا: شكرًا لدعمكم، ولنتحد سويًا من أجل التغيير نحو مستقبل أفضل.

الحزب الليبرالي المصري يعلن تأييده لفريد زهران

وكان قد أصدر الحزب الحزب الليبرالي المصري ”تحت التأسيس“، بيانا عن موقفه من الانتخابات الرئاسية، أعلن فيه دعمه وتأييده للمرشح الرئاسي فريد زهران رئيسا للجمهورية.

وقال الحزب فى بيانه، إنه في إطار ما تشهده البلاد من حراك سياسي، و‎اتساقًا مع الدعوة للاستحقاق الانتخابي على أرفع وأعلى منصب في الدولة المصرية، قرر الحزب الليبرالي المصري (تحت التأسيس) طوال الأيام الماضية، منذ بدء حملات الدعاية الانتخابية للمرشحين، التركيز على متابعة كافة البرامج الانتخابية لكافة المرشحين، تفصيلية كانت أو موجزة.