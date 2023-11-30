حملة فريد زهران ترحب بإعلان الحزب الليبرالي المصري تأييد ودعم مرشحها

رحب باسم كامل، مدير الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي فريد زهران، بإعلان الحزب الليبرالي المصري (تحت التأسيس)، تأييده للمرشح فريد زهران في الانتخابات الرئاسية بناء على تصويت غالبية أعضاء الهيئة التأسيسية للحزب.

وأعلن كامل عن ضم الصحفي نادر شكري وشادي العدل، مؤسسي الحزب، للهيئة الاستشارية للحملة.

الحزب الليبرالي المصري يعلن تأييده لفريد زهران

وأصدر الحزب الحزب الليبرالي المصري”تحت التأسيس“، بيانا عن موقفه من الانتخابات الرئاسية، أعلن فيه دعمه وتأييده للمرشح الرئاسي فريد زهران رئيسا للجمهورية.

وقال الحزب فى بيانه: “إنه في إطار ما تشهده البلاد من حراك سياسي، و‎اتساقًا مع الدعوة للاستحقاق الانتخابي على أرفع وأعلى منصب في الدولة المصرية، قرر الحزب الليبرالي المصري (تحت التأسيس) طوال الأيام الماضية، منذ بدء حملات الدعاية الانتخابية للمرشحين، التركيز على متابعة كافة البرامج الانتخابية لكافة المرشحين، تفصيلية كانت أو موجزة، ذلك حتى يكون قرارنا في نهاية الأمر بشأن دعم وتأييد المرشح الأقرب لرؤيتنا السياسية نابعًا عن قناعات لا عن تخمينات أو استنتاجات”.

وأضاف: “وإيمانًا مِنا بأن الديموقراطية هي أساس أي مجتمع متقدم، وانطلاقًا من موقفنا الليبرالي، ودعمًا لوحدة صف المعارضة المصرية في وقت تمثل فيه التنافسية والتعددية الحزبية المَخرَج الرئيسي والطريق الأوحد لتنمية الحياة السياسية، وبناء عن تصويت غالبية أعضاء هيئتنا التأسيسية، فإننا نعلن تأييدنا ودعمنا للمرشح الرئاسي فريد زهران، لما يحمله برنامجه الانتخابي ‎من رؤى تتوافق في أغلبها مع رؤية ومبادئ حزبنا، الذي يركز على تعزيز الديموقراطية وسيادة القانون ومفهوم المواطنة، وإصلاح النظام السياسي والاقتصادي، والتأكيد على حماية حقوق الإنسان والحريات، وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة للحفاظ على إستقلالية القضاء، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة”.

وناشد الحزب الليبرالي المصري (تحت التأسيس) كافة القوى المدنية، التي تؤمن بوجود معارضة راشدة تعمل في إطار الثوابت الوطنية للدولة المصرية، بدعم فريد زهران في الانتخابات الرئاسية القادمة لِما له من خبرة ورؤية وقدرة على الإلتزام لتحقيق الأهداف التي ننشدها جميعًا.