الخميس 30 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

فريد زهران يتعهد بتنفيذ 4 طلبات فورية للصحفيين حال فوزه بالرئاسة

فريد زهران
فريد زهران

تلقى المرشح الرئاسى، فريد زهران، خطابًا من الكاتب الصحفي، خالد البلشي نقيب الصحفيين، شمل الخطاب طلبات الصحفيين التى صاغها مجلس النقابة لتطوير المهنة والمؤسسات الصحفية وحماية الصحفيين المصريين.

وأكد فريد زهران حرصه الدائم على التشاور والتفاوض مع نقابة الصحفيين ومع جميع ممثلى النقابات المصرية، كما أكد تفهمه الكامل لرغبة مجلس النقابة، فى تطوير مهنة الصحافة وحماية المشتغلين بها وتوفير أجواء تمكنهم من ممارسة دورهم فى ظل توافر أجواء مواتية لذلك.

وتعهد زهران حال فوزه في الانتخابات الرئاسية بتنفيذ أربعة طلبات فورية هي:

1- إطلاق سراح جميع الصحفيين المحبوسين على ذمة قضايا الرأي والتعبير.

2- رفع الحجب عن المواقع المحجوبة، وسنسعى بعد ذلك لإقرار تشريع ينظم عملها ومراجعة تشريعات الحجب.

3- تعيين الصحفيين المؤقتين في الصحف القومية المصرية، وفق جدول زمني محدد وحسب أقدميتهم.

4- اعتماد كارنيه نقابة الصحفيين وكذلك خطابات الصحف والمواقع المعتمدة كوثيقة للتعامل مع جميع الأطراف دون الحاجة لأي تصريحات أخرى، وسنقتصر نص الحصول على التصريحات على المناطق العسكرية فقط.

وأكد فريد زهران أن بقية الطلبات ستكون محل بحث في حوار يشمل السلطة التنفيذية والنقابة يرعاها في حالة فوزه.

المرشح الرئاسي فريد زهران خالد البلشي نقيب الصحفيين نقابة الصحفيين الصحفيين المؤقتتين الصحف القومية

مواد متعلقة

المرشح الرئاسى فريد زهران يزور البابا تواضروس الثانى

تفاصيل رسالة المرشح الرئاسى فريد زهران للمصريين بالخارج

أسامة الشاهد: الرئيس السيسي وفر لنا الأمن والأمان في منطقة تعج بالصراعات

حملة فريد زهران: تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات الرئاسية بالخارج غدًا

حزب "المصريين": التعاون مع المجر يعزز من توحيد الرؤى المشتركة تجاه القضايا الإقليمية والدولية

المرشح الرئاسى فريد زهران يلتقى الحزب الليبرالى المصرى

باحث بالمركز المصرى: مصر فتحت قنوات اتصال مكثفة لتمديد الهدنة الإنسانية فى غزة

طارق فهمى: نجاح الهدنة فى غزة سيرتب هدنًا أخرى متعلقة بالتحرك المصرى الدءوب

الأكثر قراءة

عاجل.. مصادر لـ"الدستور": البنك المركزى بصدد ضخ مليارى دولار فى الأسواق

أسعار الفراخ اليوم.. بورصة الدواجن فى مصر الأربعاء 29-11-2023

شهرة عالمية خلال عام.. تقرير أمريكى يسرد قصة نجاح "القاهرة الإخبارية"

أليو ديانج يستفسر من إدارة الأهلي عن المقابل المالي المطلوب للرحيل إلى قطر

قاضٍ مصري: الإسلام سبق المجتمع الدولي بأخلاقيات زمن الحرب

تربح 10 آلاف جنيه من "تيك توك".. اعترافات إنجي حمادة بطلة فيديو المطبخ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

صناعة الهدنة.. حزن الحزن

وائل لطفي

جريمة حض على الكراهية!

حسين دعسة

الهدنة- الأزمة.. وإمبريالية الحرب على غزة

إبراهيم عبدالفتاح

كارلوس ألبرتو «١ - ٢»

محمد العسيري

زمن عدوية فى لندن

أحمد الصغير

مصرُ الشريفة الكبيرة الواثقة.. تتحدث عن نفسها

ماجد حبته

سيلفى الرئيسة والرئيس

محمد الراعي

انتبه.. الكرة المصرية ترجع للخلف!!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية الأمريكى يصل إلى إسرائيل للضغط باتجاه تمديد الهدنة

حماس: الاحتلال رفض تسلم محتجزين وجثامين مقابل تمديد الهدنة اليوم

شكرى يؤكد أهمية اتخاذ إجراءات فعلية تحول دون تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم