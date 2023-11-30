فريد زهران يتعهد بتنفيذ 4 طلبات فورية للصحفيين حال فوزه بالرئاسة

تلقى المرشح الرئاسى، فريد زهران، خطابًا من الكاتب الصحفي، خالد البلشي نقيب الصحفيين، شمل الخطاب طلبات الصحفيين التى صاغها مجلس النقابة لتطوير المهنة والمؤسسات الصحفية وحماية الصحفيين المصريين.

وأكد فريد زهران حرصه الدائم على التشاور والتفاوض مع نقابة الصحفيين ومع جميع ممثلى النقابات المصرية، كما أكد تفهمه الكامل لرغبة مجلس النقابة، فى تطوير مهنة الصحافة وحماية المشتغلين بها وتوفير أجواء تمكنهم من ممارسة دورهم فى ظل توافر أجواء مواتية لذلك.

وتعهد زهران حال فوزه في الانتخابات الرئاسية بتنفيذ أربعة طلبات فورية هي:

1- إطلاق سراح جميع الصحفيين المحبوسين على ذمة قضايا الرأي والتعبير.

2- رفع الحجب عن المواقع المحجوبة، وسنسعى بعد ذلك لإقرار تشريع ينظم عملها ومراجعة تشريعات الحجب.

3- تعيين الصحفيين المؤقتين في الصحف القومية المصرية، وفق جدول زمني محدد وحسب أقدميتهم.

4- اعتماد كارنيه نقابة الصحفيين وكذلك خطابات الصحف والمواقع المعتمدة كوثيقة للتعامل مع جميع الأطراف دون الحاجة لأي تصريحات أخرى، وسنقتصر نص الحصول على التصريحات على المناطق العسكرية فقط.

وأكد فريد زهران أن بقية الطلبات ستكون محل بحث في حوار يشمل السلطة التنفيذية والنقابة يرعاها في حالة فوزه.