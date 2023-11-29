الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

المرشح الرئاسى فريد زهران يزور البابا تواضروس الثانى

جريدة الدستور

زار المرشح الرئاسي فريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية فى المقر البابوى بالقاهرة. 

الكنيسة على مسافة واحدة من كل المرشحين

وأكد قداسة البابا على أهمية المشاركة في الانتخابات، موضحًا أن الكنيسة على مسافة واحدة من كل المرشحين وليس لها توجه سياسي معين لكنها حريصة على أن يقوم المصريون بواجبهم من خلال المشاركة في التصويت.

وعبّر فريد زهران عن تقديره للدور الوطني الكبير الذي تقوم به الكنيسة المصرية، كما أوضح المرشح رؤيته وأسباب ترشحه للانتخابات، وطلب من قداسة البابا وكل الرموز الدينية ومن له تأثير على الشعب المصري دعوة المصريين للمشاركة، من يشعر بالرغبة في التغيير يدلي بصوته لصالح التغيير ومن يرغب في استمرار الوضع يعطي صوته لأحد مرشحي النظام الحالي.

 كما أوضح المرشح الرئاسي الاهتمام الكبير الذي يوليه البرنامج وكل الأحزاب الشريكة في الحملة لأهمية ترسيخ مفهوم المواطنة، وضرورة إنشاء مفوضية مكافحة التمييز كاستحقاق دستوري له أولوية لم يتحقق خلال السنوات الماضية.

كما ناقش اللقاء التاريخ الوطني والخدمي العظيم الذي تقوم به الكنيسة المصرية ودورها البارز بما تملكه من كنائس خارج القطر المصري كقوة داعمة للدولة المصرية خارجيًا.  
حضر اللقاء النائب عبدالمنعم إمام رئيس حزب العدل، والمهندس باسم كامل مدير حملة المرشح فريد زهران، والنائب إيهاب منصور، والنائبة أميرة صابر، والنائب فريدي البياضي، والنائب أحمد القناوي، ود. ايهاب الخراط، ومعتز الشناوي، ود. أميرة فؤاد.

غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات الرئاسية بالخارج

صرح المهندس باسم كامل، مدير الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي فريد زهران، بأن الحملة ستقوم بداية من غدٍ الأربعاء بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات الرئاسية بالخارج.

وأوضح باسم كامل أن غرفة عمليات الحملة ستقوم بالتواصل مع أعضاء الحزب وممثلي الحملة في عدد من الدول العربية والأجنبية ومتابعة الاستعدادات الجارية لإتمام العملية الانتخابية، كما ستقوم الغرفة عن طريق ممثلي الحملة ووسائل التواصل الاجتماعي بمتابعة ردود أفعال المصريين بالخارج والإجابة عن استفساراتهم وتذليل العقبات التي قد تواجههم وذلك بالتواصل مع السفارات والقنصليات المصرية.

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