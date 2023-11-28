الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حملة فريد زهران: تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات الرئاسية بالخارج غدًا

فريد زهران
فريد زهران

صرح المهندس باسم كامل، مدير الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي فريد زهران، بأن الحملة ستقوم بداية من غد الأربعاء بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات الرئاسية بالخارج.

وأوضح باسم كامل أن غرفة عمليات الحملة ستقوم بالتواصل مع أعضاء  الحزب وممثلي الحملة في عدد من الدول العربية والأجنبية ومتابعة الاستعدادات الجارية لإتمام العملية الانتخابية، كما ستقوم الغرفة عن طريق ممثلي الحملة ووسائل التواصل الاجتماعي بمتابعة ردود أفعال المصريين بالخارج والإجابة عن استفساراتهم وتذليل العقبات التي قد تواجههم وذلك بالتواصل مع السفارات والقنصليات المصرية.

وأكد كامل أن غرفة عمليات الحملة ستقوم بإصدار تقارير يومية حول متابعتها وملاحظاتها حول انتخابات المصريين بالخارج طوال أيام التصويت المقرر لها الأول من ديسمبر وتستمر ثلاثة أيام.

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