الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أبوالغيط يتفق مع جوتيريش على ضرورة وقف الحرب على غزة وإدخال المساعدات

أبوالغيط
أبوالغيط

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أنه عقد جلسة ثنائية مع السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بنيويورك شهدت توافقًا كبيرًا في الرأى حول ضرورة وقف الحرب على غزة، والعمل على إدخال المساعدات إلى القطاع، وأهمية العمل على تحقيق الأفق السياسي المطلوب.

وأضاف في تغريدة علي موقع "إكس": "كل التقدير لمواقف جوتيريش التي تعكس روح ميثاق الأمم المتحدة".

وصرح جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن جلسة المباحثات مع جوتيريش شهدت توافقًا كبيرًا في الرأي حول ضرورة وقف الحرب في غزة بأسرع وقت ممكن، والعمل على إدخال المساعدات إلى القطاع على نحو مستدام وبصورة تلبي حاجات السكان الذين يقفون على حافة المجاعة.

وأضاف "رشدي" أن أبو الغيط عبر مجددًا عن تقديره لمواقف جوتيريش التي عكست روح ميثاق الأمم المتحدة والالتزام بالقانون الدولي الإنساني بصورة مطلقة وليست انتقائية.

وأكد أن الطرفين بحثا سبل العمل على الصعيد الدولي من أجل تكثيف الزخم المناهض لاستمرار الحرب الإسرائيلية على غزة، وكيفية تحويل الهدن الإنسانية إلى وقف شامل لإطلاق النار.

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