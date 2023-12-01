الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. الطيران الحربى الإسرائيلى يحلق فى أجواء خان يونس ورفح الفلسطينية

الطيران الحربى الإسرائيلى
الطيران الحربى الإسرائيلى

أفادت وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا"، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي وطائرات مسيرة تحلق في أجواء خان يونس ورفح في شكل جديد من أشكال خرق الهدنة.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية أشارت إلى  أن زوارق الاحتلال تقصف ساحل وسط غزة وميناء غزة.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة نعلين غرب رام الله، بحسب ماذكرت وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا".

وأشار المصدر ذاته إلى أن قوة خاصة تابعة لجيش الاحتلال بمركبة مدنية اختطفت شابًا من المنطقة الصناعية بمدينة البيرة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال منزل الشهيدين مراد وإبراهيم نجم في صور باهر، حيث حذرت العائلة من التجمع أو إقامة بيت عزاء.

فيما أظهرت صور للأقمار الصناعية انسحاب الآليات والدبابات الإسرائيلية من الأحياء السكنية التي توغلت فيها بمدينة غزة.

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