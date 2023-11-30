الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خالد شقير: المصريون فى باريس ينتظرون غدًا عرسًا انتخابيًا

الانتخابات
الانتخابات

قال خالد شقير، مراسل قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة من باريس، إن أعداد الجالية المصرية في العاصمة الفرنسية باريس سواء كانوا مقيمين أو دارسين كبير للغاية، ولهذا من المتوقع أن يكون الإقبال على صناديق الانتخابات كثيف للغاية.

استعدادات المصريين في الخارج

وأكد خالد شقير، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أنه منذ لحظات وضع أفراد من السفارة المصرية الحواجز، لافتًا إلى أنه تحدث مع السفير علاء يوسف منذ لحظات وأكد أن هناك استعدادات خاصة للتسهيل على المصريين من أجل الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.

وتابع: "الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 للمصريين بالخارج ستبدأ في تمام الساعة التاسعة بتوقيت باريس والعاشرة صبًاحا بتوقيت القاهرة".

واستطرد: "هذا العُرس الانتخابي ليس فقط في مدينة باريس أو للناخبين في باريس ولكن للناخبين في منطقة شمال فرنسا، بما فيها مدينة نانت وستراسبورج وليل وغيرها من المدن الشمالية".

لجان الانتخابات الرئاسية المصرية بالخارج

وأضاف في حديثه، أنه في جنوب فرنسا توجد اللجنة الثانية، وهي لجنة القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية بالجنوب الفرنسي، وتشمل إمارة موناكو ومدن نيس وليون ومونبيلييه وتولوز ومارسيليا، ومن ثم، فإن هذا هو العُرس الانتخابي الذي ينتظره المصريون المقيمون في العاصمة الفرنسية باريس.

خالد شقير مراسل القاهرة الاخبارية الانتخابات الرئاسية المصريين في الخارج الانتخابات المصرية في الخارج

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