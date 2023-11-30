مديرة صندوق النقد الدولى تشيد بأداء الاقتصاد المصرى ومرونته وصموده

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي مساء اليوم الخميس إلى دولة الإمارات الشقيقة، للمشاركة في قمة المناخ كوب 28، وعقب وصوله، استقبل بمقر إقامته بدبي، كريستالينا چورچييڤا، المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى.

وأوضح المتحدث الرسمى، أن "چورچييڤا" أكدت التطلع المتبادل لصندوق النقد الدولي لمواصلة علاقات التعاون المتميزة مع مصر ودعمه للإصلاحات الاقتصادية بها، مشيدةً في هذا الصدد بأداء الاقتصاد المصري وما أظهره من مرونة وصمود في مواجهة التداعيات السلبية الناجمة عن جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية والأوضاع في غزة، مؤكدة استمرار الصندوق في تعزيز العمل المشترك مع الحكومة لتحقيق الأهداف الوطنية المصرية بتحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد، وزيادة تنافسيته، وتعميق مشاركة القطاع الخاص واستكمال العمل التنموى الجارى.