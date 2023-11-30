الخميس 30 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الوطنية للانتخابات: بث مباشر مع لجان تصويت المصريين بالخارج

الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات

قال المستشار أحمد البنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن بداية مرحلة عملية تصويت المصريين بالخارج بدأت في أول دولة بنيوزيلندا، وذلك بسبب فروق التوقيت حيث إن التوقيت هناك في التاسعة صباحًا.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي للهيئة أنه يتم فتح اللجان للتصويت تباعًا في السفارات المصرية ويوجد بثًا مباشرًا مع السفارات التي بها كثافات مثل دول الخليج وروما وغيرها من الدول.

وأشار إلى أن الانتخابات تتم في 137 سفارة و121 دولة حول العالم كمراكز انتخابية للمصريين بالخارج.

توقيت اللجان

وأكد أن توقيت اللجان يبدأ من التاسعة صباح الجمعة وحتى التاسعة مساء الأحد لمدة 3 أيام وفقا للتوقيت المحلي لكل مدينة، وقد أنهت السفارات والبعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج استعداداتها للانتخابات الرئاسية.

بث مباشر للهيئة الوطنية للانتخابات السفارات كثافات تصويت المصريين بالخارج نيوزيلندا

مواد متعلقة

انطلاق غرفة العمليات بالتنسيقية لمتابعة تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية

بدء غرفة عمليات حملة فريد زهران لمتابعة تصويت المصريين بالخارج

الانتخابات الرئاسية 2024.. ضوابط تصويت المصريين بالخارج غدًا

العد التنازلى للعرس الانتخابى.. الاستعدادات النهائية لبدء تصويت المصريين بالخارج

بالأسماء.. "الوطنية للانتخابات" تُعلن تشكيل اللجان الفرعية المشرفة على تصويت المصريين بالخارج

رئيس حزب المستقلين الجدد: تصويت المصريين بالخارج نقطة الانطلاق للانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية 2024.. كل شىء عن تصويت المصريين بالخارج (إنفوجراف)

الأكثر قراءة

البيت الأبيض: مستمرون مع مصر وقطر فى جهود تمديد الهدنة بـ غزة

أحمد شيحة ينفى تصريحات بشأن استثمارات الخليج بمصر: «سوء فهم غير مقصود»

بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 بنيوزيلندا

مراسل "إكسترا نيوز": تسليم جثامين 3 قتلى إسرائيليين لأول مرة اليوم

أسعار الفراخ اليوم.. بورصة الدواجن فى مصر الأربعاء 29-11-2023

مديرة صندوق النقد الدولى تشيد بأداء الاقتصاد المصرى ومرونته وصموده

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

كيسنجر.. موت سياسى كان يعشق مسح الألواح!

جرجس شكرى

محفوظ عبدالرحمن.. كاتب الدراما الوطنية والسيرة الذاتية

د. محمد عفيفي

سيناء والأطماع الصهيونية «٢- ٢»

ماجد حبته

اليوم الحالى.. أم التالى؟

د هند جاد

صناعة الهدنة.. حزن الحزن

وائل لطفي

جريمة حض على الكراهية!

حسين دعسة

الهدنة- الأزمة.. وإمبريالية الحرب على غزة

إبراهيم عبدالفتاح

كارلوس ألبرتو «١ - ٢»

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية الأمريكى يصل إلى إسرائيل للضغط باتجاه تمديد الهدنة

حماس: الاحتلال رفض تسلم محتجزين وجثامين مقابل تمديد الهدنة اليوم

شكرى يؤكد أهمية اتخاذ إجراءات فعلية تحول دون تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم