الوطنية للانتخابات: بث مباشر مع لجان تصويت المصريين بالخارج

قال المستشار أحمد البنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن بداية مرحلة عملية تصويت المصريين بالخارج بدأت في أول دولة بنيوزيلندا، وذلك بسبب فروق التوقيت حيث إن التوقيت هناك في التاسعة صباحًا.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي للهيئة أنه يتم فتح اللجان للتصويت تباعًا في السفارات المصرية ويوجد بثًا مباشرًا مع السفارات التي بها كثافات مثل دول الخليج وروما وغيرها من الدول.

وأشار إلى أن الانتخابات تتم في 137 سفارة و121 دولة حول العالم كمراكز انتخابية للمصريين بالخارج.

توقيت اللجان

وأكد أن توقيت اللجان يبدأ من التاسعة صباح الجمعة وحتى التاسعة مساء الأحد لمدة 3 أيام وفقا للتوقيت المحلي لكل مدينة، وقد أنهت السفارات والبعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج استعداداتها للانتخابات الرئاسية.