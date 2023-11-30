الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

التنسيقية تستكمل لقاءاتها مع رموز المجتمع ضمن أعمال صياغة برنامج انتخابي لطرحه على مرشحي الرئاسة

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والشيخ علي جمعة

التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على مدار أيام متتالية، بالشيخ علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ومفتي الديار المصرية سابقًا، والمهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة السابق، والدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، وذلك ضمن اللقاءات التي تستهدفها التنسيقية للاستماع لتطلعات الهيئات والنقابات والأحزاب والسياسيين، حول برنامج عمل الرئيس القادم ٢٠٢٤-٢٠٣٠، وترجمة وصياغة هذه التطلعات في برنامج انتخابي يستهدف طرحه بين يدي مرشحي الانتخابات الرئاسية.

وركزت اللقاءات، على عدد من النقاشات أهمها، الاستماع لوجهات نظر متنوعة في القضايا المختلفة ومناقشة كافة التحديات التي تواجه الدولة المصرية في الوقت الحالي، بهدف صياغة عدد من التوصيات يمكن من خلالها تلبية احتياجات المواطنين في المجال السياسي والاجتماعي والاقتصادي.

جدير بالذكر أن التنسيقية تستهدف استكمال اللقاءات مع الأحزاب والهيئات والنقابات، بهدف الاستماع لكافة الأطراف والتوجهات، للخروج بتوصيات تستجيب لتطلعات الأطراف المختلفة.

الأزهر الشريف الانتخابات الرئاسية برنامج انتخابي القضايا المختلفة المجال السياسي والاجتماعي

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