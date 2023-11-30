الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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غيث مناف يكشف آخر استعدادات الجالية المصرية فى ألمانيا للانتخابات الرئاسية

غيث مناف
غيث مناف

قال غيث مناف، مراسل قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة من فرانكفورت، إن الاستعدادات النهائية  للانتخابات الرئاسية انتهت، مؤكدًا أن أبواب القنصلية تفتح أبوابها من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء على مدار 3 أيام.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن التصويت يبدأ للمصريين من سن 18 عامًا للإدلاء بأصواتهم بصورة ميسرة، مؤكدًا أن التصويت سيشهد زخمًا يومي السبت والأحد كونهما عطلة في ألمانيا.

حالة من الترقب للانتخابات الرئاسية

وأكد أنه توجد حالة من الترقب للانتخابات، والتي وصفتها الجالية المصرية بالعرس الانتخابي، وأنهم جزء لا يتجزأ من الوطن وحريصون على المشاركة في الاستحقاق الدستوري.

غيث مناف للانتخابات الرئاسية الاستعدادات النهائية التصويت المانيا

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