قبل انطلاقها غدًا.. خريطة مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية

يترقب المصريون بالخارج انطلاق غدًا الانتخابات الرئاسية من أجل المشاركة والاقتراع على انتخاب رئيس الجمهورية الجديد، وهي ليست المرة الأولى التي يشارك فيها المصريين بالخارج في تلك الانتخابات.

وهناك اختلافات عدة بين الانتخابات الرئاسية في الداخل والخارج من حيث عدد لجان الاقتراع وخريطة الأماكن التي يحق التصويت فيها للمصريين بالخارج، وكذلك الدول التي تخصص لجان اقتراع من أجلهم.

انتخابات المصريين بالخارج

وتفتح لجان الاقتراع في الخارج أبوابها غدًا للمصريين بالخارج، وذلك بعد بدء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية للمرشحين وفقًا للجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات، إذ تُجرى الانتخابات بالخارج على مدار ثلاثة أيام، وهى الجمعة والسبت والأحد، الموافقة 1 و2 و3 من ديسمبر.

وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى المقرر لكل دولة، وتحتضن نحو 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم فعاليات الاقتراع.

يتوجه الناخب إلى مقر السفارة أو القنصلية الأقرب إليه ويقدم لرئيس اللجنة بطاقة رقمه القومي أو جواز سفره ساري الصلاحية للتحقق من شخصيته ومدى كونه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين، وبناء عليه يحصل على بطاقة اقتراع وينتخب.

وفي التقرير التالي ترصد "الدستور" خريطة اقتراع المصريين بالخارج وأعداد اللجان وأعداد المصريين في تلك الدول.

خريطة انتخابات المصريين بالخارج

في البداية فأن عملية اقتراع المصريين بالخارج على الانتخابات الرئاسية ستكون في 137 سفارة وقنصلية و121 دولة حول العالم، وفق الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي تقوم في الوقت الحالي بتشغيل تجربي للأجهزة والبرامج المستخدمة في العملية الانتخابية.

وهنا 13 مليون مصري مغترب 60% منهم متواجدون في 7 دول عربية، ومن المتوقع أن تكون أعلى نسب التصويت غدًا وربما السبت لكونهم عطلة في أغلب الدول العربية على عكس الدول الأوروبية التي تكون عطلتهم يوم الأحد.

وعلى صعيد الدول العربية فأن السعودية تضم 3 مليون مصري مغترب والأردن مليون ونحو 100 إلى 600 ألف مصري مغترب في دول الإمارات والكويت، وقطر، وعمان والبحرين، وتبرز الخريطة التصويتية تقاربًا في 4 دول عربية و2 أوربية مع أمريكا متوسطها نصف مليون مغترب.

كيف تتم عملية التصويت للمصريين بالخارج؟

وينظم عملية اقتراع المصريين بالخارج القانون رقم 45 للعام 2014 والذي تم تعديله للقانون رقم 140 للعام 2020، والذي يتيح للمصريين بالخارج المشاركة في الانتخابات بموحب إثبات الشخصية أو جوار السفر.

وبحسب الهيئة فأنه على الناخب بالخارج أن يتوجه إلى مقر السفارة أو القنصلية الأقرب إليه، ويعطي رقمه القومي أو جواز سفره لا فارق بينهم وذلك لإثبات الشخصية لرئيس اللجنة وأنه يحق له التصويت ومقيد بالكشوف ليحصل على بطاقة اقتراع.

ويعرف من خلال تلك البطاقة مكان لجنته الانتخابية أو مكان الاقتراع الخاص به، وتقدم له ورقة بها المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية وعليه أن يضع فقط علامة على اسم المرشح الذي يريده.

ومثل الداخل يتم طي البطاقة ثم وضعها في صندوق الاقتراع الخاص باللجنة، ثم يمضي بما يفيد أنه حضر وأدلى بصوته وشارك في عملية الانتخابات الرئاسية، ولا يحق له الانتخاب في أي لجنة أخرى.

وتشهد الانتخابات الرئاسية 2024، منافسة بين 4 مرشحين يتمثلون في المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، ورمزه الانتخابي النجمة، المرشح الرئاسي فريد زهران ورمزه الانتخابي الشمس، المرشح الرئاسي حازم عمر ورمزه الانتخابي السلم، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة ورمزه الانتخابي النخلة.

وينتخب رئيس الجمهورية وفقا للمادة (143) من الدستور، عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية.