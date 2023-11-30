الخميس 30 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني يناشد المصريين المشاركة في الانتخابات الرئاسية: واجب وطني

النائب هشام الحصرى
النائب هشام الحصرى

أكد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، قائلا: هى واجب وطنى ودستورى علي كل مواطن له حق التصويت في الانتخابات.

وأضاف الحصري، في تصريحات له اليوم، أن الدولة حريصة علي حث المواطنين علي المشاركة السياسية في الانتخابات، وتفعيل ممارسة ذلك الحق الدستوري، والواجب الوطنى، وذلك في إطار خطوات بناء الجمهورية الجديدة التى يتشارك في بنائها جميع المصريين، منذ  ثورة ٣٠ يونيو.

txt

التنسيقية تواصل مؤتمراتها بالجامعات لتوعية الشباب بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية

txt

واجب وطني.. وكيل "صحة الشيوخ" يدعو المصريين بالخارج للتصويت في الانتخابات الرئاسية

خلال الأيام الثلاث المقبلة

وناشد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، المصريين بالخارج بالمشاركة في الانتخابات خلال الأيام الثلاث المقبلة، وكذلك المصريبن بالداخل في أيام ١٠ -١٢ ديسمبر، للقيام بدورهم الوطنى تجاه بلادهم، واستكمال ماتم بها من تنمية واستقرار، ومشروعات قومية في مختلف المجالات والقطاعات.

رسالة قوية للعالم

وأوضح الحصري أن المشاركة الكبيرة في الانتخابات ستكون  رسالة قوية للعالم بموقف المصريين تجاه التحديات التى تواجه البلاد مؤخرا، ولا سيما فكرة التهجير القسري للفلسطينيين إلي سيناء، وذلك بإثبات وعيهم لمخططات الخارج، الأمر الذي يتطلب اصطفاف وطني والتحام شعبي كبير في مواجهة تلك التحديات.

رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب بمجلس النواب الانتخابات الرئاسية التصويت في الانتخابات الانتخابات الجمهورية الجديدة ثورة ٣٠ يونيه

الأكثر قراءة

عاجل.. مصادر لـ"الدستور": البنك المركزى بصدد ضخ مليارى دولار فى الأسواق

أسعار الفراخ اليوم.. بورصة الدواجن فى مصر الأربعاء 29-11-2023

أليو ديانج يستفسر من إدارة الأهلي عن المقابل المالي المطلوب للرحيل

المشدد 10 سنوات لعاطل بتهمة هتك عرض طفلة بإمبابة

أسباب زيادة الشعور بتنميل الأطراف خلال فصل الشتاء

إسرائيل: تلقينا قائمة بأسماء 10 محتجزين سيفرج عنهم اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

صناعة الهدنة.. حزن الحزن

وائل لطفي

جريمة حض على الكراهية!

حسين دعسة

الهدنة- الأزمة.. وإمبريالية الحرب على غزة

إبراهيم عبدالفتاح

كارلوس ألبرتو «١ - ٢»

محمد العسيري

زمن عدوية فى لندن

أحمد الصغير

مصرُ الشريفة الكبيرة الواثقة.. تتحدث عن نفسها

ماجد حبته

سيلفى الرئيسة والرئيس

محمد الراعي

انتبه.. الكرة المصرية ترجع للخلف!!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية الأمريكى يصل إلى إسرائيل للضغط باتجاه تمديد الهدنة

حماس: الاحتلال رفض تسلم محتجزين وجثامين مقابل تمديد الهدنة اليوم

شكرى يؤكد أهمية اتخاذ إجراءات فعلية تحول دون تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم