برلماني يناشد المصريين المشاركة في الانتخابات الرئاسية: واجب وطني

أكد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، قائلا: هى واجب وطنى ودستورى علي كل مواطن له حق التصويت في الانتخابات.

وأضاف الحصري، في تصريحات له اليوم، أن الدولة حريصة علي حث المواطنين علي المشاركة السياسية في الانتخابات، وتفعيل ممارسة ذلك الحق الدستوري، والواجب الوطنى، وذلك في إطار خطوات بناء الجمهورية الجديدة التى يتشارك في بنائها جميع المصريين، منذ ثورة ٣٠ يونيو.

خلال الأيام الثلاث المقبلة

وناشد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، المصريين بالخارج بالمشاركة في الانتخابات خلال الأيام الثلاث المقبلة، وكذلك المصريبن بالداخل في أيام ١٠ -١٢ ديسمبر، للقيام بدورهم الوطنى تجاه بلادهم، واستكمال ماتم بها من تنمية واستقرار، ومشروعات قومية في مختلف المجالات والقطاعات.

رسالة قوية للعالم

وأوضح الحصري أن المشاركة الكبيرة في الانتخابات ستكون رسالة قوية للعالم بموقف المصريين تجاه التحديات التى تواجه البلاد مؤخرا، ولا سيما فكرة التهجير القسري للفلسطينيين إلي سيناء، وذلك بإثبات وعيهم لمخططات الخارج، الأمر الذي يتطلب اصطفاف وطني والتحام شعبي كبير في مواجهة تلك التحديات.