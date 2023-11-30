الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة بنها: المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني

رئيس جامعة بنها..
رئيس جامعة بنها.. المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني

عقد مجلس جامعة بنها اجتماعه، برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور السيد فودة، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأعضاء مجلس الجامعة.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي، على أهمية تحفيز وحث الطلاب على المشاركة بفاعلية في الانتخابات الرئاسية المقبلة باعتبارها واجب وطنى على الجميع، لافتًا إلى أن الجامعة شهدت عددا من الأنشطة والندوات بهدف التوعية وتعزيز المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية مطالبا جموع الطلاب بضرورة المشاركة الفعالة فى الانتخابات الرئاسية وضرب أروع الأمثلة فى المشاركة الفعالة على مدار الثلاثة أيام التى تجرى بهم الانتخابات الرئاسية.

 
واستعرض رئيس الجامعة متابعة إجراءات التقدم للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد وذلك لاعتماد 4  برامج بكلية الهندسة بشبرا، وبرنامجين بكلية الهندسة ببنها، و4 برامج بكلية التربية، و3 برامج بكلية الزراعة، و3 برامج بكلية العلوم، وبرنامجين بكلية الفنون التطبيقية، مؤكدًا أننا نستهدف خلال الفترة القادمة أيضا التقدم لهيئات اعتماد دولية لاعتماد عدد من برامج الجامعة.


وأعلن "الجيزاوي"، موافقة مجلس الجامعة على تخصيص عدد 3 جوائز كل فصل دراسي لأفضل مقرر على منصة إدارة التعلم بكل كلية قيمة الجائزة الأولى 5000 جنيه، والجائزة الثانية 3000 جنيه والجائزة الثالثة 2000 جنيه.


ووجه رئيس الجامعه الشكر لعدد من مديرى الوحدات والمستشارين في مختلف القطاعات، والذين أدوا دورهم خلال السنوات الماضية داخل الجامعة بكل كفاءة واقتدار، وهم: الدكتور عبد الرحيم شولح، والدكتور سعد محمود سعد، والدكتور عزت الخياط، والدكتور علاء سيد عبد الغفار، والدكتور إبراهيم بزان، والدكتور محمد معوض، والدكتور محمد السيد أبو سالم، والدكتور رؤوف توفيق، والدكتورة نسرين إبراهيم.

الانتخابات الرئاسية جامعة بنها ناصر الجيزاوى المشاركة الفعالة عمداء الكليات

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