ندوة تثقيفية وتوعوية لأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية

نظمت جامعة بنها ندوة لتوعية الطلاب بالمشاركة في انتخابات الرئاسة المقبلة المقرر إجراؤها في أيام 10 و11 و12، ديسمبر 2023، بعنوان "شارك بصوتك نكمل الطريق"، بقاعة الاحتفالات الكبري بمجمع الكليات بمدينة بنها بمحافظة القليوبية بحضور مسئولى ومنسقى الحملة الانتخابية للرئيس ونواب رئيس جامعة بنها، وعمداء الكليات، والمدير التنفيذي لمستشفي بنها الجامعي، وعدد كبير من الطلاب بالكليات المختلفة.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها أن دور الجامعة ليس بناء شخصية الطالب فقط بل ترسيخ ثقافة الانتماء والولاء للوطن في إطار الاهتمام بدور الشباب وترسيخ الوعي الوطني لديه وخاصة في تعزيز المشاركة السياسية في الفعاليات القومية والاستحقاقات الانتخابية بكافة أنواعها.

وتابع رئيس جامعة بنها خلال كلمته، أن تحفيز الشباب للمشاركة بالتصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة أمر هام وجدي من أجل استكمال طريق التنمية في ضوء حكاية الوطن وبناء الجمهورية الجديدة، مثمنا دور القيادة السياسية في الدفاع عن مقدرات الوطن ودعم قضايا الأشقاء في فلسطين وليبيا، وهو دور كان واضح ومؤثر كما لمسناه.

وأشار رئيس جامعة بنها، إلي أن الشباب يمثل 60% من إجمالي الشعب المصري، ومشاركتهم في بناء الوطن أمر حتمي، مطالبا شباب الجامعة بالمشاركة الفعالة في انتخابات الرئاسة المقبلة لرد الجميل للوطن وقيادته الاستكمال مرحلة جديدة من بناء الجمهورية الجديدة.

ومن ناحيته قال النائب أحمد رمزي عضو مجلس النواب، وعضو الحملة المركزية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إن العصر الحالي هو العصر الذهبي للشباب والمرأة، والرئيس يسعي دائما لتمكين الشباب وهو ما يتطلب من شباب مصر أن يساندوا الدولة المصرية ويشاركوا بفاعلية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ويؤدوا دورهم في هذا الاستحقاق الدستوري، مشيرا إلى أن المشروع القومي "حياة كريمة"، نموذج فريد لتحويل القري المصرية إلي مراكز نموذجية حضارية.

وبدوره قال كريم بدر عضو مجلس النواب، وعضو الحملة المركزية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي رئيس، إن الشباب يجب أن يكون مؤثرا في المجتمع ومشاركته تساعد في أن يدعم الأهل والبلاد، موضحا أن السلبية في هذا الأمر لها آثار خطيرة في تضييع حق الأجيال القادمة في الحياة الكريمة والاستقرار.

وأشاد "بدر"، أثناء كلمته بالندوة، بموقف مصر المشرف في دعم القضية الفلسطينية وإرثاء الهدنة في غزة من خلال تحركات القيادة السياسية الحكيمة، مقدما الشكر للرئيس السيسي علي دعمه للقضية الفلسطينية.

فيما أوضح النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، وعضو الحملة المركزية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أن دور الشباب الوطني يتمثل في الحفاظ علي مقدرات الشعب المصري وما تحقق من إنجازات للحفاظ علي الهوية المصرية ودعم التنمية والمشروعات في الجمهورية الجديدة، مؤكدا أن مشاركة الشباب في الانتخابات الرئاسية المقبلة هو بمثابة رد للجميل، مشيرا إلى أن النزول والمشاركة يسهم في تثبت أركان الدولة المصرية وحماية مقدرات الوطن.