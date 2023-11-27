رئيس جامعة بنها يفتتح معرض تسويق منتجات كليات جامعة بنها

افتتح الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة معرض تسويق منتجات كليات الجامعة.

وتفقد رئيس الجامعة ومرافقوه أروقة المعرض مشيدًا بتنوع المعروضات وجودتها العالية وأسعارها التنافسية، وذلك بحضور عدد من عمداء ووكلاء الكليات.

وأكد "الجيزاوي" أن الجامعة تتبنى نموذج الجامعة المنتجة وذلك فى إطار الدور الخدمي والمجتمعي الذي تقوم به من خلال توفير السلع الاستراتيجية والمساهمة في توفير الأمن الغذائي، بالإضافة إلى ربط البحث العلمي بالاحتياجات الفعلية للمجتمع.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن المعرض يستهدف تقديم منتجات عالية الجودة وبأسعار التكلفة للتخفيف عن كاهل المواطنين، مضيفًا أن المعرض ضم عددًا كبيرًا من المنتجات الغذائية واللحوم والألبان والمنظفات الصناعية، وعددًا من منتجات الطلاب بمختلف الكليات.

من جانبه، قال الدكتور السيد فودة إن معرض تسويق المنتجات الذي تنظمه الجامعة يأتي من منطلق مسئوليتها الاجتماعية لخدمة المجتمع المحلي، مشيرًا إلى أن المعرض شاركت فيه كليات "الهندسة بشبرا، والفنون التطبيقية، والتربية النوعية والعلوم، والطب البيطري، والزراعة".

وأضاف الدكتور محمود الزعبلاوي عميد كلية الزراعة، أن الكلية شاركت بمنتجات من مزارعها في فعاليات المعرض تضمنت اللبن الجاموسي بسعر 18 جنيهًا للكيلو، والبيض البلدي 120 جنيهًا للكرتونة، والزبادي 4.5 جنيه للعلبة، والفراخ البلدي 90 جنيهًا للكيلو، والأرانب 75 جنيهًا للكيلو، والأرز بسعر 28 جنيهًا للكيلو، والجبنة 80 جنيهًا للكيلو، كما شاركت بنباتات الزينة.

وقالت الدكتورة أماني عباس عميدة كلية الطب البيطري، إن الكلية شاركت بمنتجات من مزارعها تضمنت اللحم الجاموسي بسعر 280 جنيهًا للكيلو، واللبن الخليط بسعر 15 جنيهًا للكيلو.

وأكد الدكتور أيمن الشهابي عميد كلية الهندسة بشبرا، أن الكلية شاركت بالمعرض بالعديد من منتجات الأثاث مختلفة الأنواع التي يتم تصنيعها داخل ورش الكلية.

وقال الدكتور محمد إبراهيم عميد كلية التربية النوعية، إن الكلية شاركت بالمعرض بالعديد من المشغولات اليدوية ومنتجات حطب الحناء تتراوح أسعارها من 15 جنيهًا إلى 150 جنيهًا حسب المعروضات.