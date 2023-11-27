الإثنين 27 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة بنها يفتتح معرض تسويق منتجات كليات جامعة بنها

رئيس جامعة بنها يفتتح
رئيس جامعة بنها يفتتح معرض تسويق منتجات كليات جامعة بنها

افتتح الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة معرض تسويق منتجات كليات الجامعة.

وتفقد رئيس الجامعة ومرافقوه أروقة المعرض مشيدًا بتنوع المعروضات وجودتها العالية وأسعارها التنافسية، وذلك بحضور عدد من عمداء ووكلاء الكليات.

وأكد "الجيزاوي" أن الجامعة تتبنى نموذج الجامعة المنتجة وذلك فى إطار الدور الخدمي والمجتمعي الذي تقوم به من خلال توفير السلع الاستراتيجية والمساهمة في توفير الأمن الغذائي، بالإضافة إلى ربط البحث العلمي بالاحتياجات الفعلية للمجتمع.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن المعرض يستهدف تقديم منتجات عالية الجودة وبأسعار التكلفة للتخفيف عن كاهل المواطنين، مضيفًا أن المعرض ضم عددًا كبيرًا من المنتجات الغذائية واللحوم والألبان والمنظفات الصناعية، وعددًا من منتجات الطلاب بمختلف الكليات.

من جانبه، قال الدكتور السيد فودة إن معرض تسويق المنتجات الذي تنظمه الجامعة يأتي من منطلق مسئوليتها الاجتماعية لخدمة المجتمع المحلي، مشيرًا إلى أن المعرض شاركت فيه كليات "الهندسة بشبرا، والفنون التطبيقية، والتربية النوعية والعلوم، والطب البيطري، والزراعة".

وأضاف الدكتور محمود الزعبلاوي عميد كلية الزراعة، أن الكلية شاركت بمنتجات من مزارعها في فعاليات المعرض تضمنت اللبن الجاموسي بسعر 18 جنيهًا للكيلو، والبيض البلدي 120 جنيهًا للكرتونة، والزبادي 4.5 جنيه للعلبة، والفراخ البلدي 90 جنيهًا للكيلو، والأرانب 75 جنيهًا للكيلو، والأرز بسعر 28 جنيهًا للكيلو، والجبنة 80 جنيهًا للكيلو، كما شاركت بنباتات الزينة.

وقالت الدكتورة أماني عباس عميدة كلية الطب البيطري، إن الكلية شاركت بمنتجات من مزارعها تضمنت اللحم الجاموسي بسعر 280 جنيهًا للكيلو، واللبن الخليط بسعر 15 جنيهًا للكيلو. 

وأكد الدكتور أيمن الشهابي عميد كلية الهندسة بشبرا، أن الكلية شاركت بالمعرض بالعديد من منتجات الأثاث مختلفة الأنواع التي يتم تصنيعها داخل ورش الكلية.

وقال الدكتور محمد إبراهيم عميد كلية التربية النوعية، إن الكلية شاركت بالمعرض بالعديد من المشغولات اليدوية ومنتجات حطب الحناء تتراوح أسعارها من 15 جنيهًا إلى 150 جنيهًا حسب المعروضات.

جامعة بنها افتتاح معرض معرض تسويق ناصر الجيزاوى البحث العلمي

الأكثر قراءة

سلام حار وابتسامات.. "تايم" تكشف سر العلاقة بين المحتجزين الإسرائيليين وحماس

انتقال عمر كمال للأهلى.. رأى كولر يُهدد إتمام الصفقة

عاجل.. بإنزال جوى.. القوات الأمريكية تنجح فى تحرير ناقلة كيماويات مختطفة بخليج عدن

الإسلاموفوبيا تهدد الولايات المتحدة.. تفاصيل حادث إطلاق النار فى جامعة فيرمونت

كروان مشاكل وإنجى حمادة.. من المطبخ إلى الحبس

اتجوز أرملة عمه ورمانا.. تفاصيل مطالبة سيدة بنفقة ابنها فى أروقة المحاكم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

سكر وكهرباء وأشياء أخرى

د. منى حلمى

بطولة صامتة

محاسن السنوسي

حربك على غزة لن تحقق أمنك يا"نتنياهو"

محمد رفعت

عم بطاطا والخفافيش وغزة

حسين دعسة

كيف يرى الأردن مصير الحرب على غزة؟

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. الخصاونة: القادم مفتوح على عدة احتمالات

ماجد حبته

إيلون ماسك فى إسرائيل!

محمود خليل

نصيحة أب لولده

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

محاسبة قانونية وانتهاء تاريخه السياسي.. ما مستقبل "نتنياهو" بعد حرب "غزة"؟

نتنياهو يجرى جولة لقوات الجيش الإسرائيلى فى شمال غزة (صور)

الفلبين تكشف عن مفاجأة بعد إطلاق سراح أحد مواطنيها.. فما هى؟