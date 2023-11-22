رئيس جامعة بنها يشهد توزيع النظارات الطبية على طلاب مدارس طوخ

شهد الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، يرافقه الدكتور السيد فودة، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، المرحلة الأولى من توزيع النظارات الطبية على طلاب وتلاميذ المدارس الابتدائية والإعدادية والمعهد الأزهري بقرية كفر عابد، ضمن مبادرة "إحنا معاك"، والتي أطلقتها الجامعة لرعاية الأسرة المصرية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة نرمين عدلي، وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومنسق عام المبادرة، والدكتور سعيد أحمد خضر رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية، ووكلاء كليتي التربية الرياضية والتربية النوعية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومديري عام الشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم وبالتنسيق مع الدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي أن الجامعة أطلقت مبادرة احنا معاك بهدف رعاية الأسرة المصرية من كافة النواحي الصحية والتثقيفية ومحو الأمية عن طريق عمل استبيانات للتعرف على متطلبات أهالى القرية، بالإضافة الى التوعية بأهمية المشروعات الصغيرة، وريادة الأعمال وذلك لتوفير فرص عمل وحياة كريمة للأسر المصرية البسيطة، مشيرا إلى أنه تم توزيع المرحلة الأولى من النظارات الطبية اليوم علي طلبة المدارس الإبتدائية والإعدادية والمعهد الأزهري بقرية كفر عابد، حيث تم توقيع الكشف الطبي ومسح لأمراض العيون لعدد 1905 طلاب وطالبات، وجاري العمل لتنفيذ المرحلة الثانية على 6 مدارس أخرى ببنها وطوخ.

من جهته، أكد الدكتور السيد فودة، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، استمرار الجامعة في إطلاق القوافل الطبية، تماشيًا مع حرص الجامعة على مشاركتها في خدمة المجتمع المحلي المحيط بها، من خلال تقديم خدمات طبية مُتميزة في كل التخصصات لأبنائنا الطلاب وأهالينا فى القرى الأكثر احتياجا.