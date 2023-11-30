مراسلة "القاهرة الإخبارية" تستعرض تفاصيل لقاء "بلينكن" والرئيس الفلسطينى (فيديو)

قالت ولاء السلامين، مراسلة “القاهرة الإخبارية”، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، وتحدثنا عن الأوضاع في الضفة الغربية وفي قطاع غزة.

وأضافت “السلامين” خلال مداخلة لها عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الرئيس الفلسطيني طالب بوقف إطلاق النار بشكل كبير والضغط للسماح للفلسطينيين بالتقاط أنفاسهم في قطاع غزة لحصر ما يمكن حصره من أضرار، بجانب إدخال المساعدات الإنسانية بكافة أشكالها.

وأكدت مراسلة القاهرة الإخبارية أن الرئيس الفلسطين أعلن رفضه القاطع للتهجير القسري لأهل قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة، منوهةً بأن هذا المخطط يشمل في البداية قطاع غزة ومن ثم الضفة الغربية وفي الأخير القدس المحتلة.

وأوضحت أن الرئيس الفلسطيني سلّم ملفًا كاملا لوزير الخارجية الأمريكي يتحدث عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين وما يحدث في الضفة الغربية.