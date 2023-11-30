عزت إبراهيم: التحديات الإقليمية تجعل لانتخابات الرئاسة 2024 أهميتها الخاصة

قال عزت إبراهيم، رئيس تحرير الأهرام ويكلي، إنّ الأوضاع الإقليمية والحالية التي تمر بها المنطقة تدل على أن انتخابات الرئاسة المصرية ذات أهمية خاصة للمصرين، كما أنها تجدد الثقة في القيادة السياسية بغض النظر عن شخصية الفائز في هذه الانتخابات.

وأضاف “إبراهيم” خلال مداخلة له عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن انتخابات الرئاسة المصرية هي استحقاق دستوري يعطي المواطنين الحق في اختيار من يحكمهم، حيث كان الحرص على اجرائها بشفافية تامة هو أمر من الطبيعي أن يحدث خاصة أن مصر في عملية بناء الدولة من جديد منذ 10 سنوات وهي تتبع خطوات واضحة في سبيل إعادة بناء الحياة السياسية وإعادة بناء المجتمع المدني.

وأوضح أن هناك وثائق كثيرة تؤكد على هذه الحقوق منها وثيقة “20 - 30”، ووثيقة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وبالتالي فإن المحصلة تقول أن ممارسة الحقوق المدنية والسياسية هي استحقاق دستوري لا بد من الوفاء به.