الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

استعدادًا للانتخابات الرئاسية.. "الجندى" يتفقد مقار اللجان الانتخابية بكوم حمادة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تفقد اليوم  اللواء محسن الجندي، رئيس مركز ومدينة كوم حمادة التابعة لمحافظة البحيرة، مقار اللجان الانتخابية بنطاق المركز وبصحبته عبدالعزيز جوهر، مدير الرقابة والمتابعة بالإدارة التعليمية، للوقوف على جاهزيتها، استعدادًا للانتخابات الرئاسية 2024، المزمع إجراؤها  ديسمبر المقبل، من 10 ديسمبر ولمدة 3 أيام.

توافر كافة التيسيرات  لتسهيل إدلاء الناخبين بأصواتهم
 واطمأن اللواء محسن الجندى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة، على توافر كافة التيسيرات اللازمة لتسهيل  إدلاء الناخبين بأصواتهم، وتقديم الدعم اللوجستي، وتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين من أدوات ومستلزمات من المظلات والمقاعد وكراسى متحركة لذوى الاحتياجات الخاصة والمسنين، مع رفع كفاءة دورات المياه  والمرافق العامة من كهرباء ومياه شرب وصرف صحي.

78 مقرًا انتخابيًا داخل جميع مدن وقرى المركز
 وأكد اللواء محسن الجندى، رئيس مجلس ومدينة كوم حمادة، أن المركز يشارك  بـ(78) مقرًا انتخابيًا داخل جميع مدن وقرى المركز تم تجهيزهم بجميع وسائل التواصل الاجتماعي من أجل المساهمة فى سرعة التواصل مع غرفة العمليات المتواجدة بمجلس المدينة فى أسرع وقت ممكن.

ويحث  اللواء محسن الجندى رئيس المدينة، المواطنين على المشاركة في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري، مؤكدًا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على الجميع وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية.

يأتي ذلك في إطار استعدادات محافظة البحيرة لانطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024 وبناءً على توجيهات الدكتورة نهال بلبع  نائب محافظ البحيرة، بالمتابعة المستمرة للمقرات الانتخابية بالمحافظة والوقوف على جاهزيتها فنيًا وإداريًا لاستقبال الناخبين.


 ومن ناحية أخرى، قامت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة،  يرافقها اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة  بجولة أمس الأول بمدينة رشيد لتفقد المقار الانتخابية والاطمئنان على مدى جاهزيتها للانتخابات الرئاسية. 

الانتخابات الرئاسية محافظة البحيرة محسن الجندى مركز كوم حمادة المقار الانتخابية

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