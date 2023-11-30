معا ضد الغلاء.. تنفيذ حملات مكبرة لمراقبة الأسعار وغلاء الأسعار بالبحيرة

شهدت محافظة البحيرة خلال الفترة القليلة الماضية، قيام الأجهزة التنفيذية القيام بافتتاح العديد من المنافذ والمعارض الخاصة ببيع السلع الغذائية الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة تصل إلى 25%، حيث تم تنفيذ هذه المبادرة في جميع مدن ومراكز المحافظة، وذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ومبادرة مجلس الوزراء لتخفيض أسعار السلع الأساسية للمواطنين.

وتشمل مبادرة الرئيس عبدالفتاح الفتاح السيسى تخفيض أسعار 7 سلع أساسية بنسب تتراوح بين 15 إلى 25% هذه السلع تشمل السكر والزيت والعدس والفول والألبان ومنتجات الألبان والمكرونة والأرز.

المبادرة الرئاسية معا ضد الغلاء

وأكد المحاسب مجدي الخضر وكيل وزارة التموين بمحافظة البحيرة، المبادرة الرئاسية معا ضد الغلاء تهدف إلى تخفيف العبء المالي على المواطنين وتوفير سلع غذائية أساسية بأسعار أكثر تنافسية،وتعكس هذه المبادرة التزام الحكومة بتحسين مستوى المعيشة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في محافظة البحيرة وفي جميع أنحاء البلاد.

وأشار المحاسب مجدي الخضر وكيل وزارة التموين بالبحيرة، إلى أنه خلال الأيام القليلة الماضية شنت المديرية حملات تموينية مكبرة حيث، حيث تم ضبط 8 طن من المواد الغذائية مختلفة الأصناف منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير محاضر عدم الإعلان عن الأسعار، مؤكدًا إلى أنه يتم تنفيذ حملات مستمرة للتأكد من توافر جميع السلع الأساسية والاستراتيجية والمواد الغذائية، وكذلك القيام بوضع الأسعار على جميع المنتجات آراء المواطنين في البحيرة.

ومن ناحية أخرى التقت الدستور مع بعض المواطنين من أجل معرفة آرائهم في مبادرة معا ضد الغلاء، حيث عبر المهندس عبد الرحمن سعد هويدي عن شكره إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي أطلق مبادرة معًا ضد الغلاء، وذلك من أجل المساهمة في السيطرة على الأسعار، مشيرًا إلى أنه يتم تقديم العديد من المواد الغذائية والسلع الاستراتيجية، داخل المنافذ التي تم افتتاحها، منذ بدء تنفيذ المبادرة، التي شملت أكثر من 7 سلع غذائية أساسية مثل الأرز، والسكر، والمكرونة، والدقيق.

كما أشار المهندس عبد الرحمن سعد، أنه منذ تنفيذ المبادرة لاحظ تراجعًا ملحوظًا في أسعار السلع الغذائية الأساسية فعلى سبيل المثال، شهدت أسعار السكر انخفاضًا من 40 جنيهًا إلى 27 جنيهًا، وسجل سعر الأرز انخفاضًا إلى 22 جنيهًا، بينما انخفض سعر العدس إلى 40 جنيهًا، وأصبح زيت الطعام متاحًا بسعر 45 جنيهًا للعبوة الواحدة.