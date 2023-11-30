الكشف على 261 مواطنًا خلال قافلة طبية بمركز كوم حمادة بالبحيرة

قالت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، إنه تم التوجيه باستمرار جهود محافظة البحيرة لتكثيف القوافل الطبية والسكانية، خاصة بالمناطق النائية والمحرومة، للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل، بالإضافة لنشر الوعي بالقضية السكانية.

ونظمت وحدة السكان بمحافظة البحيرة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة ومؤسسة راعي مصر، قافلة طبية بقرية شابور، تم خلالها تقديم خدمات طبية لعدد 261 من أهالي القرية بمختلف التخصصات "97 باطنة- 92 رمد- 40 أسنان- 32 عظام"، بالإضافة إلى عمل نظارات لعدد 52 حالة وتوفير الأدوية اللازمة بالمجان.

يأتي ذلك في إطار رفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتوفير الدعم اللازم، وتكاتف كل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومؤسسات المجتمع المدني.

خدمات طبية للمواطنين بالمجان بقرية صفط العنب بكوم حمادة

نظمت وحدة السكان بديوان عام المحافظة قافلة سكانية متكاملة بالوحدة الصحية بقرية صفط العنب، بهدف تقديم مجموعة من الخدمات الطبية والبيطرية والاجتماعية لأبناء القرى النائية والمحرومة، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، وتحت رعاية الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، وبالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة وبمشاركة ممثلي الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة.

وتضمنت القافلة تقديم عدد من الخدمات المتنوعة التى استفاد منها مواطنو القرية والقرى المجاورة، ومنها: تقديم خدمات طبية بمختلف التخصصات لعدد 101 مستفيد فى تخصصات (باطنة- أسنان- تنظيم الأسرة)، بالإضافة لمتابعة حملة تطعيم الأطفال، وتقديم عدد من الخدمات البيطرية.

عقد ندوة حول الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان

كما تم عقد ندوة حول الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان وأنواع الديدان التى تصيب الإنسان وطرق الوقاية منها والطرق السليمة لطهى اللحوم وغسيل الخضروات، كما تم تجريع 200 رأس من الأغنام ورش عدد 170 رأس ماشية، وبالإضافة إلى صيانة الكشافات وتغيير التالف منها، وصيانة المحولات بالقرية، ورفع 20 طن تراكمات بنطاق الوحدة المحلية.

هذا وقد تضمنت القافلة السكانية، بجانب تقديم خدماتها المتنوعة للمواطنين، عمل التوعية اللازمة بحقوق الطفل أقل من 18 عامًا، والتعرف على خط نجدة الطفل فى حالة تعرضه لأى اعتداء أو فى حالة استغلال الأطفال في الأعمال غير المشروعة.