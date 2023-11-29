الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تقديم خدمات طبية وبيطرية بالمجان خلال قافلة سكانية بقرية صفط العنب بكوم حمادة

خدمات طبية
خدمات طبية

نظمت وحدة السكان بديوان عام محافظة البحيرة قافلة سكانية متكاملة بالوحدة الصحية بقرية صفط العنب، بهدف تقديم مجموعة من الخدمات الطبية والبيطرية والاجتماعية لأبناء القرى النائية والمحرومة، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، وذلك بناء على الدكتورة نهال بلبع  نائب محافظ البحيرة، وبالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حماده وبمشاركة ممثلي الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة.

تقديم خدمات طبية بمختلف التخصصات.
 

تضمنت القافلة تقديم عدد من الخدمات المتنوعة التى استفاد منها مواطنى القرية والقرى المجاورة ومنها تقديم خدمات طبية بمختلف التخصصات لعدد 101 مستفيد فى تخصصات "باطنة - أسنان  - تنظيم الأسرة" بالإضافة لمتابعة حملة تطعيم الأطفال.

كما تضمن القافلة تقديم عدد من الخدمات البيطرية حيث تم عقد ندوة حول الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان وأنواع الديدان التى تصيب الإنسان وطرق الوقاية منها والطرق السليمة لطهى اللحوم وغسيل الخضروات، كما تم تجريع 200 رأس من الأغنام ورش عدد 170 رأس ماشية، بالإضافة إلى صيانة الكشافات وتغيير التالف منها وصيانة المحولات بالقرية ورفع 20 طن تراكمات بنطاق الوحدة المحلية والقرى المجاورة لها.

عمل التوعية اللازمة بحقوق الطفل
 

وتضمنت القافلة السكانية بجانب تقديم خدماتها المتنوعة للمواطنين، عمل التوعية اللازمة بحقوق الطفل أقل من 18 عاما والتعرف على خط نجدة الطفل فى حالة تعرضه لأي اعتداء أو فى حالة استغلال الأطفال في الأعمال غير المشروعة، مع الاهتمام بدور المشاركة المجتمعية. 

 

يأتى ذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان واستمرارًا لجهود محافظة البحيرة لتكثيف القوافل الطبية والسكانية، خاصة بالمناطق النائية والمحرومة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل، بالإضافة لنشر الوعي بالقضية السكانية فى جميع أنحاء مدن وقرى محافظة البحيرة. 

قافلة طبية قافلة سكانية محافظة البحيرة نهال بلبع كوم حمادة

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