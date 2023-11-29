الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تركيب وصلات مياه مجانية للأسر الأولى بالرعاية في البحيرة (فيديو)

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة البحيرة جمعية الأورمان فى تركيب 295 وصلة مياه شرب نقية للأسر الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية بجميع قرى ونجوع ومراكز محافظة البحيرة، وذلك منذ بدء عمل الجمعية وحتى الآن وذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة البحيرة وجمعية الأورمان، وانطلاقا من حرص واهتمام الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا من أبناء المحافظة وتقديم جميع أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأكدت الدكتورة فايزة زايد، وكيلة وزراة التضامن الاجتماعى بالبحيرة، أن العمل التنموي والاجتماعي، يشهد نهضة كبيرة، وتشبيك بين جميع المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجًا، موجهه بضرورة زيادة أعداد المستفيدين من تلك المساعدات لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من أسر المحافظة.

من جانبه أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الهدف من تركيب وصلات مياه شرب نقية توفر حياة كريمة للأسر الاكثر احتياجا تضمن لهم المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة فيه من مياه شرب نقيه، لافتًا أن الاسر المستفيدة التي تم اختيارها وفقا لعدة معايير منها المستوى المادي والاقتصادي والمعيشي للأسر المستحقة وفق معايير التنمية وترتيب النطاقات الأشد احتياجا.

وأشار إلى أن المواطن المستفيد من أى خدمات الأورمان لا يتحمل أي تكاليف على الإطلاق حيث تقدم هذه الخدمات إلى المستفيدين بالمجان، مضيفًا أن الجمعية تصل للقرى الأكثر احتياجًا بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في أرجاء محافظة البحيرة، تحت إشراف ورعاية مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

جمعية الأورمان على مدار الأعوام السابقة قامت بتركيب 28،108 وصلة مياه بجميع محافظات الجمهورية.

الأرومان البحيرة دمنهور محافظة البحيرة وصلات مياه

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