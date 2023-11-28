بدء من اليوم ولمدة 3 أيام.. التعاقد مع المقبولين في مسابقة "30 ألف معلم" بالبحيرة

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء أعمال التعاقد مع المعلمين الجدد الناجحين بالدفعة الأولى بمسابقة 30 ألف معلم من أبناء محافظة البحيرة، الذين وقع عليهم الاختيار خلال مسابقة وزارة التربية والتعليم.

وتابع يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أعمال التعاقد والتي تمت اليوم بمديرية التربية والتعليم مع المعلمين الجدد بعدة قطاعات وهي: وادي النطرون والنوبارية والتحرير ويشمل إدارات مركز كوم حمادة ومركز إيتاي البارود ومركز التحرير وقطاع أبو المطامير ويشمل إدارات مراكز أبو المطامير وحوش عيسى والدلنجات.

وأكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، أن الأعمال الخاصة بالتعاقد مع الفائزين فى مسابقة 30 ألف معلم تتم بيسر من خلال اللجان المختصة، مشيرا إلى أن أعمال التعاقد تستمر لمدة ثلاثة أيام حتى بعد غد الخميس بقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية.

ومن المقرر أن تستمر أعمال اللجان واستقبال المعلمين بديوان المديرية بمدينة دمنهور وذلك على النحو التالي:- غدا الأربعاء القطاع الخامس حوش عيسى ويشمل إدارات "بندر ومركز دمنهور – المحمودية – الرحمانية – شبراخيت" الخميس 30 نوفمبر القطاع السادس مركز كفر الدوار ويشمل " بندر ومركز كفر الدوار ورشيد وإدكو وأبو حمص.

وتهيب المديرية بالالتزام بما يلي: الحضور في تمام الساعة التاسعة صباحا وفقًا للقطاع المحدد بعاليه مع إحضار صورة من الأوراق التالية "صورة بطاقة الرقم القومي "سارية" – صورة المؤهل الدراسي – صورة من الخدمة العامة أو الموقف من التجنيد".