الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

قافلة لتقديم خدمات طبية للمواطنين بالمجان بمركز المحمودية

قافلة لتقديم خدمات
قافلة لتقديم خدمات طبية للمواطنين

نظمت وحدة السكان بديوان عام محافظة البحيرة قافلة بقرية سرنباي، بهدف تقديم مجموعة من الخدمات الطبية والبيطرية والاجتماعية لأبناء القرى النائية والمحرومة، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم وتوعيتهم بالقضية السكانية وأهمية التخطيط الأسري والصحة الإنجابية، وذلك  تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع  نائب محافظ البحيرة، وبالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية وبمشاركة ممثلي الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز.

خدمات طبية وعلاجية بمختلف التخصصات
 

 تضمنت القافلة تقديم خدمات طبية بمختلف التخصصات لعدد 468 حالة "107 باطنة - 83 أطفال - 42 أسنان - 61 نساء وتوليد - 17 تنظيم أسرة - 93 تحاليل - 65 اعتلال كلوى وفحص الثدي  من مبادرة صحة المرأة " بالإضافة الى عقد ندوة بعنوان" دور الوحدات الصحية بالقرى لسلامة المواطنين "

  وتم تقديم عدد من الخدمات البيطرية حيث تم عقد ندوة إرشادية عن مرض السعار وطرق الوقاية منه وعمل توعية للمواطنين بأهمية التأمين الصحي على الماشية من خلال صندوق التأمين علي الثروة الحيوانية.

مشاركة قصر ثقافة المحمودية فى القافلة
 

تم رش عدد 500 رأس ماشية ضد الطفيليات الخارجية وتم تجريع عدد 400 رأس اغنام ضد الطفيليات الداخلية، كما تم، وشاركت الشباب والرياضة بعمل مسابقة لكرة القدم بنادي مركز شباب سرنباى وتقديم فقرات عن حب الوطن بالإضافة الي مشاركة قصر ثقافة المحمودية وتقديم ورش عمل تدوير الخامات ورسم ومسرح العرائس، وتم عقد ندوة حول "بناء الأسرة من بناء المجتمع والأوطان "من خلال إدارة الأوقاف. 

كما تم خلال القافلة تنفيذ حملة مكثفة لرفع مخلفات القمامة بقرية سرنباى والقرى المجاورة وتم رفع 30 طن.

يأتى ذلك في إطار تنفيذ الإستراتيجية القومية للسكان وإستمرارًا لجهود محافظة البحيرة لتكثيف القوافل الطبية والسكانية، خاصة بالمناطق النائية والمحرومة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل، بالإضافة لنشر الوعي بالقضية السكانية.

قافلة طبية صحة البحيرة محافظة البحيرة نهال بلبع دمنهور

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