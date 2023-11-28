الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "صحة البحيرة" يتفقد مستشفى إيتاي البارود المركزي

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

أجرى الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة زيارة تفقدية لمستشفى إيتاي البارود المركزي رفقة الدكتور سعيد عوض مدير إدارة المستشفيات بالمديرية، حيث بدأت الجولة بالمرور على قسم الاستقبال والطوارئ للاطمئنان على تواجد الفريق الطبى والتمريض النوباتجي على رأس العمل، وتوافر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية، واستمع للمرضى واستبين رأيهم في الخدمة المقدمة لهم، وسألهم عن أي نواقص أو شكاوي خاصة بالعلاج والخدمة المقدمة.

كما استمع الدكتور هاني جميعة أيضًا لآراء المواطنين الموجودين مع ذويهم عن مدى جودة الخدمة الطبية المقدمة بالإستقبال والطوارئ.

وأكد وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة مجانية الخدمة تمامًا بقسم الاستقبال والطوارئ، وعدم تحمل المرضى لأي أعباء اضافية خارجية، ومتابعة العمل بعناية الطوارئ وملاحظة الحالات الحرجة مشيرا إلى توافر أكياس الدم والبلازما من الفصائل المختلفة، وخاصة الفصائل السالبة فى بنك الدم تحسبًا لأى طوارئ.

كما أكد الدكتور هاني جميعه ضرورة تدريب الفريق الطبي بصورة دائمة على الإنعاش القلبي الرئوي، وتنفيذ ورش عمل خاصه بذلك،وعلى الفريق الطبي والإداري القائم على العمل بالنوباتجية، بحُسن تنظيم العمل، وحثهم على الإستمرارية فى الأداء المتميز، والحرص على نظافة المستشفى، والحفاظ على  تقديم الخدمة للمواطنين بشكل متميز ومتقدم. 

جاء المرور بحضور الدكتور رضا بكر مدير المستشفى  والدكتور مدحت البهوتي وكيل المستشفى،  ونواب المدير والفريق الإشرافي النوباتجى المتواجد بالمستشفى.

ياتى ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرهة، وفى اطار المتابعة الميدانية لكافة المنشآت الصحية للتأكد من انتظام سير العمل، والوقوف على جاهزية المستشفيات لأي طوارئ، والإطمئنان على مدى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

مستشفى إيتاى البارود مستشفيات البحيرة هاني جميعة محافظة البحيرة نهال بلبع

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