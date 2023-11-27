نائب محافظ البحيرة: ما تشهده مصر حاليًا تحت قيادة الرئيس السيسى إنجاز فاق كل التوقعات

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، أن المحافظة تخطو خطوات ثابتة ومدروسة نحو مزيد من التنمية والتطوير في جميع القطاعات التي تهم المواطن البحراوي، وبمشروعات تتجاوز الآفاق نحو مستقبل واعد ومشرق بسواعد قوية وإرادة لا تلين فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

مشروعات قومية عملاقة ورائدة لتحقيق تطوير شامل

وأشارت نائب محافظ البحيرة، إلى أن ما تشهده مصر حاليًا تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي يُعد إنجازًا فاق كل التوقعات ونقلة نوعية غير مسبوقة بتنفيذ مشروعات قومية عملاقة ورائدة لتحقيق تطوير شامل في جميع المجالات وكافة مناحي الحياة، حيث شهدت المحافظة منذ 2014 حتى الآن، وتنفيذ 9306 مشاريع في كافة المجالات والقطاعات بإجمالي تكاليف إستثمارية تبلغ 141 مليارا و300 مليون جنيه ومنها الخطة الاستثمارية التى شهدت تنفيذ 2765 مشروعا بتكلفة 7 مليارات و236 مليون جنيه فى قطاعات مختلفه منها: 1430 مشروع رصف بتكلفة 3208 ملايين جنيه و130 مشروع كبارى بتكلفة 195.5 مليون جنيه و437 مشروع إنارة بتكلفة 538.4 مليون جنيه و252 مشروع أمن وإطفاء مرور بتكلفة 366.5 مليون جنيه و400 مشروع تحسين بيئة بتكلفه 858 مليون جنيه، بالإضافة إلى 159مشروع احتياجات بتكلفة 709 ملايين جنيه.

مبادرة "حياة كريمة" فى محافظة البحيرة

كما أكدت أنه جار الانتهاء من أعمال جميع المشروعات القومية التى يتم تنفيذها داخل المراكز والقرى خلال المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة"، التى تشمل ٦ مراكز وهى "دمنهور، وأبوحمص، وأبوالمطامير، وكفرالدوار، وحوش عيسى، ووادى النطرون".