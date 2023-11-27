استمرار تشغيل سيارات الخدمات التكنولوجية المتنقلة بأبو المطامير في البحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، اهتمام الدولة بتطوير أداء الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول عليها، لتحقيق الشفافية والنزاهة في الجهاز الحكومي، وتقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطن، تحقيقًا لـ"رؤية مصر 2030".

وقالت نائب محافظ البحيرة إنه تم التوجيه باستمرار توفير سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة بمدينة أبوالمطامير، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتخفيف الضغط على المراكز التكنولوجية الثابتة ولتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين.

واصلت اليوم سيارة المركز التكنولوجي المتنقل عملها لليوم الثاني على التوالي بميدان تحيا مصر، وسط إقبال من المواطنين الذين توافدوا على السيارة لتقديم طلباتهم والحصول على الخدمات المقدمة من خلال المركز التكنولوجي المتنقل.

وتم توفير سيارة المركز التكنولوجى المتنقل بمدينة أبوالمطامير اليوم الاثنين الموافق 27/11/2023 بميدان تحيا مصر كما ستتواجد غدا 28/11/2023 بميدان كوبري عاشور ويوم الاربعاء الموافق 29/11/2023 بميدان كوبري الحيار ويوم الخميس الموافق 30/11/2023 - بجوار المحكمة.

تراخيص البناء بأنواعها

تقدم السيارة العديد من الخدمات، تسهيلًا على المواطنين، منها تراخيص البناء بأنواعها، وبيان صلاحية موقع وتراخيص المحال العامة وتراخيص الاشغالات والإعلانات وسداد المديونيات والاستعلامات.