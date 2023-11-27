الكشف على 1228 مواطنًا خلال قافلة مجانية في دمنهور بالبحيرة

نظمت إدارة القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بمحافظة البحيره قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى منطقة مركز طبي ناصر بدمنهور.

وتم الكشف خلالها على ١٢٢٨ مواطنًا مجانا، من خلال وجود ١١ عيادة طبية.

وقال الدكتور هانى جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، إن أعمال القافلة تنوعت ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة " عيادتي الباطنة ٣١٥- عيادة الأطفال ٢٠٨ - الجراحة ١١٢ - النساء ٧٥ - تنظيم الأسرة ٢٨- العظام ١٨٥ - الأسنان ٥١ والرمد ٧٤ والجلدية ١٠١"

وتابع بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، وجهاز رسم قلب بعيادة القلب، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.

يأتي ذلك في إطار تكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والإهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع.