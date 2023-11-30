مؤتمر جماهيرى حاشد فى قنا لدعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى (فيديو)

نظمت نقابة المعلمين بمحافظة قنا، اليوم الخميس، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا بحضور الآلاف من المعلمين والقيادات التعليمية بمدن ومراكز محافظة قنا، وعدد من أعضاء البرلمان والقيادات الشعبية، وذلك لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، في نادي الزراعيين بمركز نجع حمادي شمالي المحافظة.

وحضرت المئات من السيدات المؤتمر الجماهيرى الحاشد، وحملوا صورًا للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، وسط دعم جموع الحاضرين لترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024 والتي من المقرر أن تبدأ خلال ساعات قليلة في الخارج.

ويدلي المصريون في الخارج بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، حيث يستمر الاقتراع على مدار ثلاثة أيام، هي 1 و2 و3 ديسمبر، وذلك من خلال التوجه المباشر من الناخبين في الخارج إلى مقر البعثة الدبلوماسية المصرية في الدولة التي يتواجدون بها.

ويحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجدًا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيمًا أو مسافرًا لفترة وجيزة، أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.

وتعد دولة نيوزيلندا هي أول الدول التي يبدأ فيها التصويت في تمام الساعة التاسعة صباحًا بتوقيت نيوزيلندا فيما تعد دول الساحل الغربي للولايات المتحدة آخر المناطق التي يجرى بها تصويت.

ويجرى تصويت الخارج في 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية في 121 دولة، ويشرف عليها رؤساء السفارات والقنصليات المصرية في الخارج.

وتستخدم الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي برامج مصممة خصيصا للتسهيل على الناخب في التصويت، حيث تم مد البعثات المصرية في الخارج بعدد من الماسحات الإلكترونية التي تقوم بإثبات حضور الناخب وإخطار الهيئة الوطنية بذلك لرفع اسم هذا الناخب من كشوف التصويت في الداخل منعًا لازدواجية الاقتراع.