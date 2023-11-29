محافظ قنا يبحث شكاوى المواطنين ويوجه بحلها في وقتٍ قياسي

استأنف اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا ، والدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، اليوم الأربعاء، استقبالهما للمواطنين صباح اليوم؛ لبحث شكواهم، والعمل على إيجاد أفضل حلول ممكنة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتلك الشكاوى.

يأتي ذلك في إطار حرص محافظ قنا على التواصل المباشر مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عنهم، سعيًا للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم وتوطيد جسور الثقة بين المواطنين والحكومة، بحضور حسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وسمية حسن، مدير إدارة تشغيل الشباب بالمحافظة.

واستقبل محافظ قنا، ونائب المحافظ، المواطنين من مختلف مراكز المحافظة، وعقدا لقاءات فردية مع كل مواطن على حده، حفاظًا على خصوصية الشكوى، وتم مراجعة مضمون الشكاوى واستيفاء متطلبات فحصها، وإرسالها فورًا لجهات الاختصاص المختلفة للبت فيها ووضع الحلول المناسبة لها بما يحقق مصلحة المواطن، وبما لا يُخل باللوائح والقوانين.

فحص طلبات المواطنين

من جهته، وجَّه محافظ قنا، المسؤولين بسرعة فحص شكاوى وطلبات المواطنين التي تتعلق بطلبات المساعدات، أو معاش تكافل وكرامة التي تقدم بها المواطنين الأولى بالرعاية، وذلك استمرارًا لجهود الدولة التي تبذلها بشأن الحماية الاجتماعية وتقديم الدعم للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية، مؤكدًا أن جميع الجهات الحكومية المحلية تقوم بالبت وإزالة أسباب الشكاوى التى يتم إرسالها إليها في وقتٍ قياسي، وهو ما ساهم في تحسين معدلات الإنجاز وتطور مستويات الأداء في حل الشكاوى.

وتجدر الإشارة إلى الأكاديمية الوطنية للتدريب التي اختتمت فعاليات الدورة التدريبية لبرامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية"، والتي تم تنظيمها بمقر مكتبة مصر العامة بقنا، خلال الفترة من ٥ إلى ٢٣ من شهر نوفمبر الجاري، بالتعاون بين الأكاديمية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس القومي للمرأة، تحت مظلة "مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة".