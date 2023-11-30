كيف يؤثر دعم واشنطن للاحتلال على مستقبل البلاد؟.. باحث سياسى يُجيب

قال أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية الدولية بجامعة القدس، إن الأمريكان أمورهم مشتتة وإن الجمهوريين والديمقراطيين في حالة تنافس كبير، ولا اعتقد أن يؤثر دعم بايدن للاحتلال الإسرائيلي على مستقبل الولايات المتحدة.

وأضاف الرقب في تصريحات لـ"الدستور": أعتقد أن المتغيرات الدولية هي التي تعد أهم وليس دعم الولايات المتحدة الأمريكية للحرب على قطاع غزة، مشيرا إلى أن المتغيرات الدولية وتحالف البريكس تمكن من أن يكون قوى اقتصادية مؤثرة ولاحقاً عسكريا، هذا من سيؤثر على الولايات المتحدة الأمريكية والصين في المنطقة.

وختم الباحث السياسي الفلسطيني بأن الاحتلال يتلقى الدعم الأكبر من الولايات المتحدة الأمريكية، كما أن حرب غزة تتمثل في تأثيرها على مستقبل الولايات المتحدة خاصة أنها من أكبر الداعمين للاحتلال.

إسبانيا ضد إسرائيل فيما يتعلق بالحرب

في سياق متصل، أكد وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، أنه استدعى سفير إسبانيا بسبب ما وصفها بتصريحات “مشينة” لرئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز.

وقال كوهين، في منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي، إن سانشيز “كرر مرة أخرى الاتهامات التي لا أساس لها” ضد إسرائيل فيما يتعلق بالحرب.

وكتب كوهين أن “إسرائيل تتصرف، وستواصل العمل، وفقا للقانون الدولي، وستواصل الحرب حتى إعادة جميع الرهائن والقضاء على حماس في غزة”.

وبحسب وسائل اعلام محلية، هناك كيان واحد مسؤول عن مجزرة 7 أكتوبر وعن الوضع الحالي في قطاع غزة.

وفي مقابلة مع التليفزيون الإسباني في وقت سابق اليوم، أعرب سانشيز عن “شكوك صادقة” في أن إسرائيل تحترم القانون الدولي في غزة.

وخلال رحلة مع نظيره البلجيكي إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية ومصر الأسبوع الماضي، انتقد سانشيز العمليات الإسرائيلية وقال إنه يجب الاعتراف بالدولة الفلسطينية. واستدعت إسرائيل في وقت لاحق سفيري بلجيكا وإسبانيا.