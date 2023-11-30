الخميس 30 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

كيف يؤثر دعم واشنطن للاحتلال على مستقبل البلاد؟.. باحث سياسى يُجيب

أيمن الرقب
أيمن الرقب

قال أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية الدولية بجامعة القدس، إن الأمريكان أمورهم مشتتة وإن الجمهوريين والديمقراطيين في حالة تنافس كبير، ولا اعتقد أن يؤثر دعم بايدن للاحتلال الإسرائيلي على مستقبل الولايات المتحدة. 

وأضاف الرقب في تصريحات لـ"الدستور": أعتقد أن المتغيرات الدولية هي التي تعد أهم وليس دعم الولايات المتحدة الأمريكية للحرب على قطاع غزة، مشيرا إلى أن المتغيرات الدولية وتحالف البريكس تمكن من أن يكون قوى اقتصادية مؤثرة ولاحقاً عسكريا، هذا من سيؤثر على الولايات المتحدة الأمريكية والصين في المنطقة. 

وختم الباحث السياسي الفلسطيني بأن الاحتلال يتلقى الدعم الأكبر من الولايات المتحدة الأمريكية، كما أن حرب غزة تتمثل في تأثيرها على مستقبل الولايات المتحدة خاصة أنها من أكبر الداعمين للاحتلال.

إسبانيا ضد إسرائيل فيما يتعلق بالحرب

txt

بعد تحذيرات الصحة العالمية.. مخاوف من الأمراض فى غزة: "قاتلة أكثر من القنابل"

 

في سياق متصل، أكد وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، أنه استدعى سفير إسبانيا بسبب ما وصفها بتصريحات “مشينة” لرئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز.

وقال كوهين، في منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي، إن سانشيز “كرر مرة أخرى الاتهامات التي لا أساس لها” ضد إسرائيل فيما يتعلق بالحرب.

وكتب كوهين أن “إسرائيل تتصرف، وستواصل العمل، وفقا للقانون الدولي، وستواصل الحرب حتى إعادة جميع الرهائن والقضاء على حماس في غزة”.

وبحسب وسائل اعلام محلية، هناك كيان واحد مسؤول عن مجزرة 7 أكتوبر وعن الوضع الحالي في قطاع غزة. 

وفي مقابلة مع التليفزيون الإسباني في وقت سابق اليوم، أعرب سانشيز عن “شكوك صادقة” في أن إسرائيل تحترم القانون الدولي في غزة.

وخلال رحلة مع نظيره البلجيكي إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية ومصر الأسبوع الماضي، انتقد سانشيز العمليات الإسرائيلية وقال إنه يجب الاعتراف بالدولة الفلسطينية. واستدعت إسرائيل في وقت لاحق سفيري بلجيكا وإسبانيا.

تنافس الجمهوريين الديمقراطيين غزة الرقب

الأكثر قراءة

أحمد شيحة ينفى تصريحات بشأن استثمارات الخليج بمصر: «سوء فهم غير مقصود»

عاجل.. «طوفان الأقصى» يصل عتبات الإدارة الأمريكية.. استقالات واعتراضات على الدعم المطلق لإسرائيل

حماس: 22 أسيرًا و8 أسيرات ضمن الدفعة السابعة من اتفاق التبادل

أسعار الفراخ اليوم.. بورصة الدواجن فى مصر الأربعاء 29-11-2023

رابط الاستعلام عن المقر الانتخابي بالرقم القومي وتغيير اللجنة الانتخابية

المصريون بالنمسا يحشدون للانتخابات الرئاسية: وقت رد جميل مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

صناعة الهدنة.. حزن الحزن

وائل لطفي

جريمة حض على الكراهية!

حسين دعسة

الهدنة- الأزمة.. وإمبريالية الحرب على غزة

إبراهيم عبدالفتاح

كارلوس ألبرتو «١ - ٢»

محمد العسيري

زمن عدوية فى لندن

أحمد الصغير

مصرُ الشريفة الكبيرة الواثقة.. تتحدث عن نفسها

ماجد حبته

سيلفى الرئيسة والرئيس

محمد الراعي

انتبه.. الكرة المصرية ترجع للخلف!!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية الأمريكى يصل إلى إسرائيل للضغط باتجاه تمديد الهدنة

حماس: الاحتلال رفض تسلم محتجزين وجثامين مقابل تمديد الهدنة اليوم

شكرى يؤكد أهمية اتخاذ إجراءات فعلية تحول دون تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم