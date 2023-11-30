حماس: 22 أسيرًا و8 أسيرات ضمن الدفعة السابعة من اتفاق التبادل

أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، عن أن الدفعة السابعة من الأسرى الفلسطينيين تضم أسماء 22 أسيرًا و8 أسيرات كلهم من مناطق داخل الخط الأخضر؛ حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".

وقبل قليل، أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية، عن بدء نقل الأسرى الفلسطينيين إلى سجن عوفر بالضفة الغربية؛ تمهيدًا للإفراج عنهم.

يأتي ذلك فيما سلّمت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، الصليب الأحمر الدولي، محتجزتين إسرائيليتين في ميدان فلسطين وسط مدينة غزة.

وكانت هيئة الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، أعلنت عن أسماء الدفعة السابعة من صفقة تبادل الأسرى، والذين سيتم الإفراج عنهم مساء اليوم الخميس.

وضمت القائمة 8 أسيرات، و22 طفلًا قاصرًا، ويكون بذلك المجموع الكلي لليوم 30 أسيرًا وأسيرةً، وذلك ضمن اتفاق الهدنة، وسيكون استقبالهم في الساحة المقابلة لبلدية رام الله.