وادي دجلة يهزم دكرنس بثلاثية ويتصدر دوري المحترفين بفارق الأهداف عن بتروجت والمحلة

حقق وادي دجلة فوزا كبيرا وهزم دكرنس بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت باستاد السلام في ختام الأسبوع العاشر لمسابقة دوري المحترفين ليصعد وادي دجلة لصدارة جدول الدوري برصيد 20 نقطة بفارق الأهداف عن بتروجت وغزل المحلة بينما توقف رصيد دكرنس عند 12 نقطة .

انتهى الشوط الأول بتقدم وادي دجلة بهدفين سجلهما محمود دياسطي ومحمد عبد العاطي وجاء الهدف الأول في الدقيقة 31 عندما لعب أحمد دحروج كرة من رمية تماس داخل منطقة الجزاء أخطأها الحارس محمد العربي وسددها محمود دباسطي برأسه داخل المرمى مسجلا هدف التقدم لوادي دجلة.

جاء الهدف الثاني في الدقيقة 41 عندما احتسب الحكم ركلة حرة لمحمد عبد العاطي على حدود منطقة جزاء دكرنس تصدى لها محمد عبد العاطي وسدد الكرة بشكل رائع على يمين محمد العربي مسجلا الهدف الثاني لوادي دجلة .

في بداية الشوط الثاني دفع الكرواتي إيجور توليتش بمحمد الشبيني بدلا من محمد جابر المصاب وظل وادي دجلة الأفضل والأكثر سيطرة وخطورة .

في الدقيقة 58 دفع أيمن الجمل المدير الفني لدكرنس بمحمد الفيومي وجيروم فيليب بدلا من زياد ياسر ومحمد رضا وفي الدقيقة 60 مرر محمد عبد العاطي كرة عرضية من الجانب الأيمن سددها محمد الشبيني برأسه داخل المرمى مسجلا الهدف الثالث .

في الدقيقة 69 دفع إيجور توليتش بأحمد داهش بدلا من محمود دياسطي وتخحسن الأداء الهجومي لدكرنس وشهدت الدقيقة 73 أول فرصة حقيقية لدكرنس عندما دخل جيروم فيليب منطقة الجزاء وسدد كرة قوية أنقذها عبد الكافي رجب وارتدت إلى مؤمن سمير الذي سددها قوية وتألق عبد الكافي للمرة الثاني في ابعادها .

في الدقيقة 75 احتسب الحكم جلال أحمد ركلة جزاء لدكرنس نتيجة عرقلة أحمد دحروج لمؤمن سمير داخل منطقة الجزاء تصدى لها أحمد عيد وسجل هدف دكرنس الوحيد.

ودفع إيجور توليتش بمحمد رجب ومحمد رزق وعلي حسين بدلا من شادي ماهر ويوسف أويا ومحمد عبد العاطي وسدد أحمد فوزي لاعب دكرنس كرة من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم وبعد احتساب 8 دقائق وقت بدل ضائع أطلق الحكم جلال أحمد صافرته معلنا انتهاء المباراة بفوز وادي دجلة 3-1 .