الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

دوري المحترفين.. وادي دجلة يستضيف دكرنس في ختام مواجهات الأسبوع العاشر

وادي دجلة فاز في
وادي دجلة فاز في أخر مبارياته على النجوم

تختتم اليوم مواجهات الأسبوع العاشر في مسابقة دوري المحترفين بإقامة مباراة واحدة بين وادي دجلة ودكرنس في الثانية والنصف عصرا باستاد السلام.

المباراة تمثل أهمية كبيرة للفريقين ويسعى كل فريق للحصول على نقاطها الثلاث، وادي دجلة لتصدر جدول الدوري بفارق الأهداف عن بتروجت وغزل والمحلة، بينما الفوز لدكرنس يعني تقليص الفارق مع بتروجت وغزل المحلة إلى خمس نقاط.

وادي دجلة عينه على القمة 

فريق وادي دجلة بقيادة الكرواتي إيجور توليتش يحتل المركز السادس برصيد 17 نقطة من أربعة انتصارات وخمسة تعادلات، ولم يتلق الفريق أى هزيمة وسجل 12 هدفا ودخل مرماه ستة أهداف وجمع عشر نقاط من أخر أربع مباريات، بالفوز على النصر للتعدين وبروكسي والنجوم والتعادل مع بتروجت.

إيجور توليتش حرص على تحفيز لاعبيه وأكد لهم أن المباراة قد تكون الأهم للفريق لأن الفوز سيدفع به لصدارة جدول دوري المحترفين لأول مرة، وطالب توليتش لاعبيه بالتركيز طوال المباراة وعدم التفريط في النقاط الثلاث.

دكرنس واللعب مع الكبار

على الجانب الأخر، يحتل فريق دكرنس بقيادة أيمن الجمل المركز الخامس عشر برصيد 12 نقطة من ثلاثة انتصارات وثلاثة تعادلات وثلاث هزائم، وسجل 12 هدفا واهتزت شباكه 14 مرة وجمع خمس نقاط من أخر أربع مباريات بالفوز على مصر المقاصة والتعادل مع راية وطنطا والهزيمة أمام لافينا.

أيمن الجمل حرص على تصحيح الأخطاء الدفاعية التي حدثت في المباريات الأخيرة وقام  بدراسة فريق وادي دجلة جيدا وشرح للاعبيه نقاط القوة والضعف في صفوفه، وأكد لهم أن مباراة اليوم تعتبر مترق طرق للفريق لأن الفوز سيدفع الفريق للمنافسة على دخول المربع الذهبي. 

يديرالمباراة جلال أحمد ويساعده محمد عطا ومحمد أحمد حسين ومعهم عمرو السيد حكما رابعا.

دوري المحترفين وادي دجلة فريق دكرنس الكرواتي إيجور توليتش أيمن الجمل

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