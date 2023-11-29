الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الحرس يتعادل مع راية سلبيًا ويحافظ على سجله نظيفًا من الهزائم

فريق راية
فريق راية

حافظ حرس الحدود على سجله خاليا من الهزائم وتعادل مع فريق راية بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بملعب حرس لحدود بالإسكندرية في الأسبوع العاشر لمسابقة دوري المحترفين ليرتفع رصيد حرس الحدود إلى 18 نقطة ويرتفع رصيد راية إلى 14 نقطة.

بدأ الشوط الأول بنشاط هجومي لفريق راية واتيحت له فرصتان خلال الدقائق العشر الأولى كانت الفرصة الأولى في الدقيقة الثانية عندما مرر محمد أسامة إمبابي كرة عرضية هيأها حسام عبد الواحد برأسه لعمرو جمعة داخل منطق الست ياردات لمته سددها فوق العارضة.

الفرصة الثانية لراية كانت في الدقيقة السادسة عندما تلقي كريم رأفت كرة عرضية أمام المرمى لكنه سدد فوق العارضة وبعدها انحصر اللعب وسط الملعب مع وجود هجمات غير مكتملة للفريقين حتىأطلق الحكم محمد طه صافرته معلنا انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي.

تغير الحال في الشوط الثاني ودانت السيطرة لفريق حرس الحدود دون خطورة على المرمى وفي الدقيقة 62 أجرى محمد مكي المدير الفني لحرس الحدود التغيير الأول بنزول محمد النجيلي بدلا من زيكو.

في الدقيقة 67 دفع محمد حليم المدير الفني لفريق راية بأحمد مصطفى لالا بدلا من أبويكر سيلا وفي الدقيقة 72 انطلق محمد النجيلي بمجهود فردي وهيأ الكرة لحامد الجابري الذي سددها قوية وأمسكها حارس راية على مرتين.

وفي الدقيقة 75 سدد كريم رأفت كرة من خارج منطقة الجزاء مرت فوق العارضة ..في الدقيقة 77 دفع محمد حليم بالمهاجم المخضرم خالد قمر ومحمد السيسي بدلا من عمرو جمعة ومحمد أسامة إمبابي  ثم اشرك كريم عباي ومحمد عرابي بدلا من حسام عبد الواحد ورامز زيدان  ودفع محمد مكي بمحمد القط وأحمد شعبان  بدلا من أحمد فيليكس ومحمود أبوجودة.

التغييرات لن تؤد إلى تغيير النتيجة واحتسب الحكم محمد طه دقائق ست وقت بدل ضائع دفع حلالها محمد مكي بفالنتين أودو بدلا من إسلام سمير دون جدوى لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

دوري المحترفين حرس الحدود فريق راية محمد مكي محمد حليم

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