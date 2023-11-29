غزل المحلة يهزم المقاصة 2-1 والسكة الحديد "يُسقط" النجوم برباعية

واصل غزل المحلة انتصاراته وهزم المقاصة 2-1 في المباراة التي أقيمت بملعب الأسيوطي سبورت وأدارها الحكم إسلام أبوشنب في الأسبوع العاشر لمسابقة دوري المحترفين، ليرتفع رصيد غزل المحلة إلى 20 نقطة ويتوقف رصيد المقاصة عند ست نقاط .

المباراة بدأت متأخرة عن موعدها لعدم وجود سيارة إسعاف وانتهى الشوط الأول بتقدم غزل المحلة بهدف سجله عبده يحيي في الدقيقة 33 وفي الشوط الثاني سجل محمود غالي الهدف الثاني وفي الدقيقة 83 سجل يوسف مظهر هدف المقاصة الوحيد.

وفي الإسماعيلية تعادل القناة مع أسوان بهدف لكل منهما في المباراة التي أدارها الحكم محمد الشناوي ليرتفع رصيد القناة إلى 13 تقطة ورصيد أسوان إلى 12 نقطة ..انتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1 وتقدم القناة بهدف سجله أحمد عبد الرازق في الدقيقة السادسة وتعادل أسوان في الدقيقة 16 عن طريق محمود صلاح .

وحقق بترول أسيوط فوزا غاليا وهزم مكادي بهدف سجله محمد عيد في المباراة التي أدارها الحكم محمد عبد الحافظ ليرتفع رصيد بترول أسيوط إلى 18 نقطة ويتوقف رصيد مكادي عند 12 نقطة .

انتهى الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف وشهد الشوط الثاني قيام الحكم بطرد أحمد أوكا لاعب مكادي .

وحقق السكة الحديد فوزا كبيرا وهزم النجوم بأربعة أهداف نظيفة في المباراة التي أدارها الحكم عبد الرحمن صالح وبدأت متأخرة عن موعدها لرفض الحكم بدء المباراة الا في وجود الأمن ليرتفع رصيد السكة الحديد إلى 15 نقطة ويتوقف رصيد النجوم عند ست نقاط .

انتهى الشوط الأول بتقدم السكة الحديد بهدفين سجلهما باسم عادل من ركلة جزاء في الدقيقة التاسعة ومحمود عبد العاطي في الدقيقة 28 وقام الحكم بطرد زياد محمد لاعب النجوم وفي الشوط الثاني سجل محمود عبد العاطي ومحمد عصام الهدفين الثالث والرابع .