بسبب "الملوخية".. إحالة مدير مدرسة بالدقهلية وإداريتين للشئون القانونية (صور)

أحال اللواء دكتور محمود ضياء الدين، رئيس مركز ومدينة ميت غمر، بـمحافظة الدقهلية، مدير مدرسة و2 من الإداريات للتحقيق بالشئون القانونية، لعدم انضباط الإشراف وعدم الانضباط فى العمل.

جاء ذلك خلال الجولة المفاجئة التى أجراها رئيس مركز ومدينة ميت غمر، اليوم الخميس، للاطمئنان على سير العملية التعليمية، ومتابعة الاستعدادات داخل اللجان الانتخابية المعدة كمقرات للانتخابات الرئاسية المقبلة، برفقته أحمد حجازى، نائب رئيس مركز ومدينة ميت غمر.

وأثناء مرور رئيس مركز ومدينة ميت غمر على إحدى المدارس، تبين وجود كمية من "الملوخية" على المكتب بجوار الموظفين، وتقرر إحالتهم للتحقيق، وكلف إدارة التفتيش والمتابعة بمتابعة المدرسة وتلافي أي ملاحظات وجدت أثناء الزيارة.

إحالة مدير مدرسة وإداريتين للتحقيق بالشئون القانونية

جاء ذلك خلال الجولة المفاجئة التي أجراها رئيس مركز ومدينة ميت غمر، اليوم الخميس، للاطمئنان على سير العملية التعليمية، ومتابعة الاستعدادات داخل اللجان الانتخابية المعدة كمقرات للانتخابات الرئاسية المقبلة، برفقته أحمد حجازى، نائب رئيس مركز ومدينة ميت غمر.

وأثناء مرور رئيس مركز ومدينة ميت غمر على إحدى المدارس، تبين وجود كمية من "الملوخية" على المكتب بجوار الموظفين، وتقرر إحالتهم للتحقيق، وكلف إدارة التفتيش والمتابعة بمتابعة المدرسة، وتلافى أى ملاحظات وجدت أثناء الزيارة.

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