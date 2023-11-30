عاجل.. مصادر لـ"الدستور": البنك المركزى بصدد ضخ مليارى دولار فى الأسواق

كشفت مصادر لـ"الدستور" عن أن البنك المركزي المصري بصدد ضخ نحو 2 مليار دولار بالأسواق اعتبارًا من اليوم الخميس، لتلبية الاحتياجات الدولارية للقطاعات الاقتصادية المختلفة.

وأضافت المصادر أن تلك التحركات تأتي ضمن سياسات الدولة للسيطرة على سوق الصرف، في إطار خطة تم وضعها للوصول إلى سعر موحد لسعر الدولار على جميع المستويات، فى ظل الأزمة التي تعانى منها الأسواق، وما خلفته من أزمات أخرى فى الإفراجات الجمركية عن البضائع، وهو الأمر الذي قطعت فيه الحكومة شوطًا طويلًا منذ بداية العام الجاري.

في سياق متصل، قالت مصادر في سوق الصرف إن أسعار الدولار تأثرت بشكل سريع بقيام البنك المركزي بضخ النقد الأجنبي ليسجل الدولار في السوق الموازية هبوطًا حادًا وسريعًا بلغ نحو 6 جنيهات دفعة واحدة حتى منتصف تعاملات اليوم الخميس.

وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد قال قبل يومين إن الحكومة تعمل حاليًا على تقليص الفجوة بين السعر الرسمي للدولار وسعر السوق السوداء.