الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

غدًا.. افتتاح 19 مسجدًا منها 12 إحلالًا وتجديدًا

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف عن افتتاح 19 مسجدًا غدًا الجمعة، منها 12 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و7 مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023، حتى تاريخه 368 مسجدًا منها 281  مسجدًا جديدًا، أو إحلالًا وتجديدًا، و87 مسجدًا صيانة وتطويرًا.

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وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، وبلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014 حتى 1/ 12/ 2023، عدد (11390) مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو (15) مليارًا و(469) مليون جنيه.

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف الأقصر
1. مسجد العطاطوه– الرياينة – أرمنت

مديرية أوقاف سوهاج
2.  مسجد الشيمي– قرية نيده– مركز أخميم
3.  مسجد سيد المرسلين -   السمطا – البلينا 

مديرية أوقاف القاهرة
4.  مسجد زون 9 - الكائن بزون 9  الياسمين – كمبوند جاردينا سيتي 

مديرية أوقاف بني سويف
5.  مسجد أبو بكر الصديق – ونا القس – الواسطى – بني سويف

مديرية أوقاف مطروح
6.  مسجد سيدنا يوسف – العجارمة – غرب مطروح

مديرية أوقاف البحيرة
7.  مسجد الرحمن – عزبة الصيرفي – قرية قافلة – أبو حمص
8.  مسجد نجع الأرز – زاوية حمور – مركز الدلنجات - البحيرة
9.  مسجد 7/4 الثورة – كفر الدوار  - البحيرة

مديرية أوقاف المنيا
10.  مسجد زروق – عزبة زروق – دروة - ملوي
11.  مسجد الأنوار المحمدية – عزبة وابور الضبع- ملوي

مديرية أوقاف المنوفية
12.  مسجد القبلي ( شعيب ) – إيبشادي - الشهداء

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف بني سويف
1.  مسجد الرحمن – عزبة إسلام – إهناسيا الخضراء 

مديرية أوقاف الفيوم
2.  مسجد ناصر – بندر  سنورس

مديرية أوقاف المنيا
3.  مسجد الرحمة القبلي – قرية القايات – العدوة 

مديرية أوقاف البحيرة 
4.  مسجد الرحمة الدوار – كوم البركة – كفر الدوار 
5.  مسجد التقوى عبدالمجيد المرسي - بدر

مديرية أوقاف مطروح
6.  مسجد التقوى – غرب مطروح
7.  مسجد التنعيم – غرب مطروح

وزارة الأوقاف خطة وزارة الأوقاف مساجد الإحلال والتجديد

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