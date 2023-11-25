وزير الأوقاف: قواتنا المسلحة تلعب دورًا عظيمًا فى حماية الوطن والبناء والتعمير

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنني شرفت اليوم على رأس وفد كبير من قيادات الأوقاف ونحو مائة إمام وواعظة بزيارة للقاعدة البحرية بالإسكندرية وقفنا فيها على جانب من التطور العظيم لقواتنا المسلحة الباسلة درع الوطن وسيفه وحصنه الحصين مؤكدين فخرنا واعتزازنا بها ووقوفنا إلى جانبها صفا واحدا خلف رئيسنا القائد البطل.



وأوضح وزير الأوقاف، تأتي هذه الزيارة في إطار البرنامج التثقيفي للأئمة والواعظات وإيمانًا منا بالدور العظيم لقواتنا المسلحة الباسلة يد تبني وتعمر وأخرى تحمي وتحرس، مقدرين دورها العظيم في حماية الوطن وفي البناء والتعمير معا مؤكدين أن الشعب المصري كله خطوط إمداد حقيقية لقواتنا المسلحة الباسلة.



وتابع: كل التحية لقائدها الأعلى الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أحدث برؤيته الثاقبة هذا التطوير، سواء في قواتنا المسلحة أم في سائر جوانب الحياة المصرية، وكل التحية لقواتنا المسلحة الباسلة، وكل الشكر للقائد العام الفريق محمد زكي على مصادقة الرئيس بإتمام هذه الزيارة التي كان لها صدى عظيم في نفوس الأئمة والواعظات وقيادات الأوقاف، كل الشكر للفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية على كريم استقباله وحسن تنظيم الزيارة التي أبهرتنا جميعا بما اطلعنا عليه من تطور عظيم وأداء وانضباط مبهر.