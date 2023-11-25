السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

وزير الأوقاف: نحن أمة تعشق أوطانها.. ومواقف الرئيس السيسى تمثلنا جميعًا

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

قال الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن تمسك الفلسطينيين بأرضهم وحرصهم الطوعي على العودة إلى ديارهم رغم المخاطر التي تتهددهم رسالة للدنيا وما فيها بأننا أمة تعشق أوطانها ولا تخشى الموت بل تواجهه بشجاعة متى فرض عليها ذلك.

وأضاف خلال تصريحاته على منصة "X"- تويتر سابقًا: "إننا نحيا كرامًا أو نموت كرامًا فالشرفاء دائمًا هم من يؤثرون الموت بعز وشرف دفاعًا عن الأرض والعرض، على الدنيا وما فيها طلبًا للشهادة وحفاظًا على الكرامة".

وتابع: "ديننا ووطنيتنا وحضارتنا وتاريخنا يقولون لمن تسوّل له نفسه النيل من ذرة رمل واحدة من وطننا مَنْ نحن، نحن شعب يروي تراب وطنه بدمه ولا يفرط في شبر واحد منه".

وأكد أن "مواقف الرئيس عبدالفتاح السيسي الشجاعة تمثلنا جميعًا ويشرفنا أن نقف خلفه بكل قوة وأن نقول له نحن معك في كل ما يحفظ كرامتنا وأمننا القومي ولن نخذلك قيد أنملة".

الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف الفلسطينيين مواقف الرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسي

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