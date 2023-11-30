10 محتجزين مقابل 30 أسيرًا.. ضياء رشوان يكشف تفاصيل تمديد الهدنة فى غزة

أعلن ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، عن تمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة لمدة يوم واحد بجهود مصرية قطرية مكثفة.

وأضاف رشوان، أن تلك الهدنة تتضمن حتى الآن الاتفاق على الإفراج عن 10 محتجزين إسرائيليين لدى حماس، والإفراج عن 30 أسيرًا فلسطينيًا، مع استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى شمال وجنوب قطاع غزة بنفس الكميات المتفق عليها في أيام الهدنة الستة السابقة.

وتابع أن هناك اتصالات مصرية قطرية مستمرة لتمديد الهدنة الإنسانية لمدة يومين إضافيين، سعيًا لوقف إطلاق النار والإفراج عن مزيد من الأسري والمحتجزين وإدخال مساعدات إنسانية وإغاثية أكثر لقطاع غزة، موضحًا أن الجهود المصرية القطرية المكثفة، أسفرت عن تجاوز العديد من العقبات التي كانت تواجه تنفيذ اتفاق الهدنة اليوم.

وأكد ضياء رشوان أن مصر تتابع عن كثب تنفيذ اتفاق الهدنة الإنسانية اليوم، معلنًا عن أن مصر تحث الطرفين على الالتزام بما تم الاتفاق عليه، وأنها ستواصل بذل أقصى جهودها لضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى شمال وجنوب قطاع غزة.